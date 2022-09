Jogo do São Paulo hoje ao vivo: onde vai passar e horário – 25/09

Enquanto se prepara para a final da Sul-Americana, o São Paulo enfrenta o Avaí neste domingo (25/09), pela 28ª rodada do Brasileirão às 20h (Horário de Brasília), no Morumbi. Saiba onde vai passar o jogo do São Paulo hoje ao vivo e qual é a provável escalação do embate.

O tricolor soma 34 pontos na 13ª posição. Na última rodada venceu o Ceará em 2 a 0, fora de casa. Do outro lado está o Avaí, o primeiro time na zona de rebaixamento em 17º lugar com 28 pontos, conquistados em sete vitórias, sete empates e treze derrotas.

Na última rodada, o Leão da Ilha venceu o Atlético Mineiro em casa.

Jogo do São Paulo hoje onde vai passar ao vivo

O jogo do São Paulo hoje tem transmissão no Premiere, às 20h (Horário de Brasília) além do GloboPlay, serviço de streaming para assinantes.

O torcedor pode sintonizar o pay-per-view para curtir o confronto entre São Paulo e Avaí neste domingo. Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, é necessário pagar em valor extra na mensalidade para obter o pacote de canais. Odinei Ribeiro narra a história da partida, enquanto Richarlyson, Sérgio Xavier e Fernanda Colombo comentam.

Para quem não tem TV fechada, dá para assistir através do GloboPlay, se você for assinante do streaming. Disponível no aplicativo para celular, tablet, computador e na smart TV, basta acessar com e-mail e a senha de usuário. Para tornar-se membro basta escolher o melhor pacote entre R$ 24,90 até R$ 86,90 no site www.globoplay.globo.com.

ARBITRAGEM DO JOGO DO SÃO PAULO X AVAÍ:

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz e Thiago Rosa de Oliveira

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)

Escalação do São Paulo hoje

Rogério Ceni tem uma vasta lista de desfalques em seu elenco. Arboleda ainda se recupera de lesão, assim como Gabriel Neves, André, Caio e Nikão.

Por outro lado, o jovem Ferraresi foi convocado pela Seleção da Venezuela e por isso está fora do plantel.

Escalação do São Paulo hoje: Felipe Alves (Jandrei); Igor Vinícius, Diego Costa, Léo Pelé, Reinaldo; Rodrigo Nestor, Pablo Maia, Alisson, Patrick; Luciano e Calleri.

Do outro lado, o técnico Lisca não poderá contar com os desfalques de longa data Rômulo, o goleiro Vladimir e Wellington, por lesões, e Raniele, suspenso.

Escalação do Avaí hoje: Gledson; Kevin, Bressan, Rafael Vaz, Bruno Cortez; Mateus, Bruno Silva, Jean Pyerre; Guerrero, William Pottker e Bissoli.

Quando é a final da Copa Sul-Americana 2022?

A final da Copa Sul-Americana está marcada para 1º de outubro de 2022, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, a partir das 17h, cinco da tarde (horário de Brasília).

São Paulo e Independiente del Valle disputam a final da edição do torneio sul-americano, idealizado pela Conmebol. A briga pelo troféu traz duas grandes equipes que inclusive já venceram ao menos uma vez.

O Independiente passou pelo Lanús, Deportivo Táchira e Melgar, enquanto o Tricolor deixou para trás Universidad Católica, do Chile, Ceará e Atlético Goianiense.

A final é disputada em partida única e em estádio neutro. No início da temporada, a Conmebol escolheu o Mané Garrincha, em Brasília, para receber a final sul-americana. Porém, com o primeiro turno das eleições no dia seguinte à data, a entidade optou por mudar a localização.

