Jogo do São Paulo hoje será no Morumbi; veja onde assistir (01/11)

Apenas um ponto separa São Paulo e Atlético Mineiro na tabela de classificação. Nesta terça-feira, os clubes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Morumbi. O jogo do São Paulo hoje terá transmissão ao vivo para todo o país ao vivo.

Qual canal vai passar jogo do São Paulo hoje

O jogo do São Paulo hoje tem transmissão no Premiere, às 21h30 (Horário de Brasília) para todo o Brasil ao vivo nesta terça-feira.

Sintonize o pay-per-view na TV fechada como a Sky, Claro, Oi e a Vivo para assistir o jogo do São Paulo e Atlético Mineiro. É necessário pagar valor extra na mensalidade para assistir o futebol.

Se preferir, acesse a plataforma do GloboPlay pelo aplicativo do celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Torcedores que moram nos estados de Roraima, Rondônia, Mato Gross, Mato Grosso do Sul, Acre e Amazonas, além de Fernando de Noronha, devem ficar atentos com a diferença de horário.

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Onde assistir: Premiere e GloboPlay no aplicativo ou site www.globoplay.globo.com

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA)

Jogos da rodada do Brasileirão hoje

Dez partidas serão disputadas na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A durante a semana, com início nesta terça até a quarta-feira.

Terça-feira (01/11):

Botafogo x Cuiabá - 19h

São Paulo x Atlético MG - 21h30

Quarta-feira (02/11):

Athletico PR x Goiás - 16h

América MG x Internacional - 16h

Juventude x Coritiba - 19h

Avaí x RB Bragantino - 19h

Atlético GO x Santos - 19h

Palmeiras x Fortalexa - 21h30

Flamengo x Corinthians - 21h30