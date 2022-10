O Vasco só precisa de um empate ou vitória para garantir o acesso até a Série A do Brasileirão. No entanto, o julgamento da confusão contra o Sport pode garantir o retorno do Gigante da Colina antes mesmo do elenco enfrentar o Ituano. Por isso, o Vasco pode ganhar os pontos do Sport? Entenda o julgamento.

Vasco pode ganhar os pontos do Sport? Entenda a polêmica

É isso mesmo o que você leu, torcedor. Na busca pelo retorno até a Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco pode garantir os três pontos necessários para conquistar o acesso antes mesmo de entrar em campo contra o Ituano, na última rodada.

No último dia 16 de outubro, domingo, o Sport recebeu o Vasco pela 35ª rodada da Série B. Facundo abriu o placar no segundo tempo aos 20 minutos, enquanto Raniel converteu o pênalti em favor do clube carioca nos acréscimos da partida. A penalidade marcava provocou a ira da torcida pernambucana. Após marcar o gol, Raniel correu para comemorar o empate próximo da torcida anfitriã. No mesmo instante, torcedores invadiram o campo e a confusão tomou conta da Ilha do Retiro.

De acordo com o portal GE, o Sport foi denunciado ao STJD entre três artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (205, 211 e 213) e entre os artigos 19 e 20 do Regulamento Geral de Competições da CBF. A punição pode ser severa, incluindo perdas de mando de campo de uma a dez partidas, multas e perda de pontos conquistados na partida, ou seja, três pontos serão dados ao Vasco.

O goleiro Carlos Eduardo e o vice-presidente de futebol, Augusto Carreras, também foram denunciados por condutas impróprias no episódio da Ilha do Retiro contra o Vasco.

Na próxima quinta-feira às 14h (Horário de Brasília), o departamento jurídico do Vasco realiza a sessão no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para saber qual será a resposta do órgão. O processo, de acordo com o GE, corre na 4ª Comissão Disciplinar do STJD.

Confira vídeos da confusão no jogo entre Sport e Vasco pela Série B.

Após a comemoração de Raniel, do Vasco, de gols de pênalti nos acréscimos, torcida do Sport invade o campo e confusão generalizada se instala na Ilha do Retiro pic.twitter.com/unkUPb0iuC — ge (@geglobo) October 16, 2022

+Quando o Palmeiras pode ser campeão brasileiro? Confira a data exata

O que acontece se o Vasco ganhar a ação?

Se o STJD declarar a ação favorável ao Vasco no caso contra o Sport, o clube carioca pode herdar os três pontos da vitória no confronto pela Série B do Brasileirão.

Em quarto lugar na tabela, o Gigante da Colina contabiliza com 59 pontos neste momento. Se a decisão de fato acontecer, aí o clube pularia para 61 pontos e, antes mesmo de entrar em campo no fim de semana contra o Ituano, garantiria o acesso sem poder se alcançado.

Com 61 pontos, o Vasco abriria quatro pontos de vantagem com o Ituano, quinto colocado. Por isso, torcedores do elenco torcem e esperam a resposta positiva.

+ Copa Verde 2022: onde assistir aos jogos, quem disputa e como funciona

Quando é o próximo jogo do Vasco na Série B?

O Vasco entra em campo no domingo, 06 de novembro, para o último compromisso da temporada na Série B do Campeonato Brasileiro.

O elenco carioca enfrenta o Ituano no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu, a partir das 18h30 (Horário de Brasília), pela última rodada da Série B, a 38ª na competição. Este é o último jogo do elenco no ano.

Em confronto direto com o Ituano pelo acesso, o Vasco precisa de um empate ou vitória para garantir o acesso ou a vitória. Se perder perde a vaga para o elenco paulista.

Ituano x Vasco

Domingo, 06 de novembro de 2022 às 18h30 (Horário de Brasília)

Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu, São Paulo

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

+Quantos Brasileirão o Flamengo tem? Confira os títulos do clube