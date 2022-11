Jogo do Sport hoje ao vivo: qual canal vai passar e horário (06/11)

Em busca do acesso, o Sport visita o Vila Nova neste domingo, com transmissão ao vivo na rodada

Neste domingo, o jogo do Sport hoje vai ser contra o Vila Nova, a partir das 18h30 (Horário de Brasília), pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida vai ser no Estádio OBA, em Goiânia, com transmissão ao vivo por todo o país.

Qual canal vai passar jogo do Sport hoje ao vivo

O jogo do Sport hoje vai passar no Premiere e GloboPlay, a partir das 18h30 (horário de Brasília) por todo o território Nacional ao vivo.

Só dá para assistir o pay-per-view se o torcedor tem o pacote de canais em sua programação, disponível entre as operadoras da TV fechada em assinatura.

Se preferir, acesse a plataforma GloboPlay, disponível para celular, tablet, computador ou smartv, mas apenas caso tenha a assinatura completa.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio OBA, em Goiânia

TV: Premiere

Online: GloboPlay no aplicativo ou no site www.globoplay.globo.com

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior

Informações de Vila Nova x Sport hoje

O Vila Nova não briga por mais nada na Série B do Brasileirão. O único objetivo do clube goiano nesta última rodada é garantir uma melhor posição para terminar a temporada. Em 13º lugar com 46 pontos o time contabiliza até aqui nove vitórias, 19 empates e nove derrotas.

Do outro lado, o Sport depende do seu resultado e de outros para ter uma chance de acesso até a elite da Série A do Brasileirão. Está em sétimo lugar com 56 pontos conquistados em 15 vitórias, 11 empates e 11 derrotas também na temporada. O cenário para o clube pernambucano é o seguinte: terá que vencer o Vila Nova por sete gols de diferença e torcer por tropeços do Bahia com vantagem no placar ao CRB.

Escalações:

De acordo com o portal GE, a provável escalação do Vila Nova: Tony; Alex Silva, Jordan, Alisson Cassiano, Willian Formiga; Sousa, Arthur Rezende, Matheuzinho; Dentinho, Neto Pessoa e Kaio Nunes.

Provável escalação do Sport segundo o portal GE: Saulo, Eduardo, Rafael Thyere, Sabino, Sander; Ronaldo Henrique, Fabinho; Luciano Juba, Facundo Labandeira, Gustavo Coutinho e Vagner Love

Classificação da Série B do Brasileirão

Com a última rodada definida neste domingo, com jogos decisivos entre as equipes, a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro vem sofrendo alterações.

1 Cruzeiro - 75 pontos

2 Grêmio - 65 pontos

3 Bahia - 59 pontos

4 Vasco - 59 pontos

5 Sampaio Corrêa - 58 pontos

6 Ituano - 57 pontos

7 Sport - 56 pontos

8 Criciúma - 56 pontos

9 Londrina - 53 pontos

10 CRB - 50 pontos

11 Ponte Preta - 49 pontos

12 Guarani - 48 pontos

13 Vila Nova - 46 pontos

14 Chapecoense - 45 pontos

15 Tombense - 45 pontos

16 CSA - 42 pontos

17 Novorizontino - 41 pontos

18 Brusque - 34 pontos

19 Operário PR - 34 pontos

20 Náutico - 30 pontos

