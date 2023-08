Jogo do Sport hoje: onde assistir Sport x Guarani na sexta (18/08)

O jogo do Sport hoje contra o Guarani é válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A bola rola às 21h30, horário de Brasília, com transmissão para todo o país. Acompanhe o líder e saiba onde assistir a partida.

Onde assistir o jogo do Sport hoje ao vivo

Quem tem TV por assinatura pode assistir o jogo do Sport e Guarani no Sportv e Premiere em todo o Brasil a partir das 21h30, horário de Brasília. Por conta do calendário e do horário nenhuma emissora vai transmitir a partida da Série B do Brasileirão nesta sexta-feira.

Invicto há cinco rodadas, o Sport é o líder com 45 pontos e hoje tem que ganhar para permanecer na liderança e evitar o Vitória de tomar a sua posição. O treinador Enderson Moreira vai usar em campo Renan; Alisson Cassiano, Rafael Thyere, Sabino; Ewerthon, Ronaldo Henrique, Fábio Matheus; Alan Ruiz, Vagner Love, Facundo Labandeira e Luciano Juba.

O Guarani não ganha há três rodadas e agora terá que vencer o líder para continuar próximo do G4 do Brasileirão se quiser garantir o acesso. O técnico Umberto Louzer vai escalar hoje Pegorari; Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos, Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Bruninho; Bruno José, João Victor e Bruno Mendes.

Saiba quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão Série B de 2023

Chances do Sport ser campeão

Em 23 jogos disputados entre primeiro e segundo turno, o Sport tem 33.8% de chances de ser campeão da Série B do Brasileiro, segundo dados do estudo atualizado diariamente do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Sport tem a melhor campanha da segunda divisão com 13 vitórias, seis empates e quatro derrotas. O time está invicto há cinco rodadas e tem o terceiro melhor ataque e a quarta defesa menos vazada do campeonato.

O Leão de Recife caiu para a segunda divisão em 2021, quando ocupou a 19ª posição com 38 pontos.

Quais são os jogos da 24ª rodada na Série B?

A bola rola em dez partidas na quinta, sexta, sábado e domingo pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão. O destaque fica para o encontro de Sport e Guarani, além de Ceará e Ponte Preta.

Os jogos são transmitidos no Sportv e Premiere na TV paga e Band, na TV aberta.

Quinta-feira, 17/08:

Londrina 0 x 2 Atlético GO

Vila Nova 2 x 0 Mirassol

Sexta-feira, 18/08:

Vitória x Botafogo SP - 19h

Guarani x Sport - 21h30

Sábado, 19/08:

Avaí x Tombense - 15h30

Ituano x Criciúma - 17h

ABC x CRB - 17h

Juventude x Sampaio Corrêa - 18h

Domingo, 20/08:

Novorizontino x Chapecoense - 15h45

Ceará x Ponte Preta - 18h

Leia também:

Onde vai ser a final da Copa do Mundo feminina 2023