Jogo do Vitória x Cruzeiro hoje: onde vai passar ao vivo e horário (14/11)

Em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2021, Vitória e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 14, às 19 horas. O confronto ocorre no Estádio Barradão, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde vai passar o jogo do Vitória x Cruzeiro hoje e tudo sobre o duelo.

Onde assistir jogo do Vitória x Cruzeiro hoje?

O jogo do Vitória x Cruzeiro hoje ocorre a partir das 19 horas e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida ao vivo pelo SporTV (exceto MG) e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 14 de novembro 2021

Horário: 19 horas (horário de Brasília)

Local: Estádio Barradão – Salvador (BA)

Qual a transmissão do jogo do Vitória x Cruzeiro hoje: SporTV e Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Depois de vencer o Vasco por 3 a 0, o Vitória chegou aos 37 pontos e está a um do Brusque – primeiro time fora da zona do rebaixamento. Em caso de vitória, o Rubro-negro escapa da degola, mas de forma momentânea, até os confrontos de Londrina e Brusque.

Por outro lado, o Cruzeiro chega ao confronto deste domingo, vindo de dois triunfos consecutivos. Com as vitórias, a Raposa chegou aos 46 pontos e abriu oito de vantagem para a zona do rebaixamento. Sem chances de subir, o Cabuloso busca o triunfo para sacramentar sua permanência na Série B.

No primeiro turno, os clubes empataram em 2 a 2. Relembre:

Qual a provável escalação da Vitória x Cruzeiro?

Em busca do triunfo na 36ª rodada do Brasileirão da Série B, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. Às 19 horas, a bola rola para o jogo do Vitória x Cruzeiro hoje, mas que terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere. Veja então abaixo os prováveis times:

Cruzeiro: Fábio; Norberto (Flávio), Rhodolfo, Eduardo Brock e Felipe Augusto; Lucas Ventura, Rômulo e Giovanni; Vitor Leque, Wellington Nem e Thiago.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Prata, Wallace, Thalisson e Roberto; João Pedro, Bruno Oliveira (Soares) e Eduardo; Marcinho, Fabinho e David.

LEIA TAMBÉM

+ Quem subiu da Série C para B do Brasileirão de 2022?