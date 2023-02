Vai passar na Globo o jogo do Cruzeiro x América MG hoje?

Alerta de jogão! O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, será o palco do clássico entre América Mineiro e Cruzeiro neste sábado, 4 de fevereiro, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O jogo do Cruzeiro hoje será realizado às 16h30 (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo na TV aberta.

O duelo entre as equipes aconteceu em 261 oportunidades, com 116 vitórias para a Raposa, 79 empates e 66 triunfos para o Coelho, segundo dados do portal de estatísticas O Gol.

O último encontro foi em 2 de fevereiro de 2022, no estadual de Minas Gerais com vitória ao América por 2 a 0.

Qual canal vai passar o jogo do Cruzeiro x América MG hoje

O jogo do Cruzeiro hoje vai passar na Globo (MG), SporTV, Premiere e GloboPlay.

Na TV aberta para todo o estado de Minas Gerais, o clássico entre Raposa e Coelho será transmitido ao vivo e de graça na Globo. A emissora não divulgou a equipe da narração e comentários.

Outras opções são o SporTV e Premiere, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura. O torcedor precisa obter ambos em sua programação para assistir.

Já o GloboPlay exibe a transmissão da Globo de graça na sua plataforma, mas apenas para quem está no estado de Minas Gerais. A opção para assistir no SporTV dentro do streaming está disponível somente para assinantes.

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

TV: Globo (MG), SporTV e Premiere

Online: GloboPlay

+ Mundial de Clubes 2023: guia de onde assistir ao vivo na TV e online

Escalações de Cruzeiro x América MG:

Provável escalação do jogo do América MG hoje: Jori; Nino Paraíba, Iago Maidana, Eder, Nicolas; Alê, Juninho, Emmanuel Martinez; Mateus Gonçalves, Aloísio e Felipe Azevedo.

Provável escalação do jogo do Cruzeiro hoje: Rafael Cabral; Wesley, Oliveira, Eduardo Brock, Rafael Bilu; Ian Luccas, Wallisson, Neto Moura, Nikão; Bruno Rodrigues e Wesley.

Por que o jogo vai ser em Brasília?

O clássico mineiro entre Coelho e Raposa neste sábado trata-se de um acordo comercial do América Mineiro para levar o jogo até Brasília. O Metrópoles Sports é o responsável por levar o clássico até a capital do Brasil.

A notícias foi divulgada pelo portal Metrópoles em site oficial.

Outra ação que o contratante em acordo com o clube vai fazer é reunir as duas delegações dos participantes da partida. Segundo o GE, as duas equipes vão viajar juntas em um voo fretado saindo do aeroporto internacional de Belo Horizonte, em Confins, na sexta.

No domingo, o Botafogo também vai jogar em Brasília sob a mesma iniciativa: venda de mando de campo e acordos comerciais.

Classificação do Campeonato Mineiro

Doze equipes disputam a primeira fase do Campeonato Mineiro. Elas foram divididas em três grupos de quatro cada, onde jogam em turno único por oito rodadas.

Cada vitória vale 3 pontos e o empate apenas um para cada. Os líderes avançam para a semifinal, enquanto o melhor terceiro lugar também se garante.

GRUPO A

1 Atlético MG - 6 pontos

2 Athletic Club - 4 pontos

3 Pouso Alegre - 1 ponto

4 Villa Nova - 0 pontos

GRUPO B

1 América MG - 6 pontos

2 Caldense - 1 ponto

3 Democrata SL - 1 ponto

4 Patrocinense - 0 pontos

GRUPO C

1 Cruzeiro - 4 pontos

2 Democrata GV - 4 pontos

3 Ipatinga - 0 pontos

4 Tombense - 0 pontos

Leia também:

Que dia o Flamengo joga pelo Mundial de Clubes 2023: onde assistir a estreia