Jogos do Brasileirão hoje (8/11): onde assistir ao vivo nesta segunda

A segunda-feira, 8 de novembro de 2021, será de partidas importantes pelo Campeonato Brasileiro de futebol. As duas principais divisões da competição apresentam jogos do Brasileirão hoje, com confrontos decisivos nesta reta final de temporada. Saiba então quais são os duelos e onde assistir em tempo real.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DE HOJE

Quais os jogos do Brasileirão hoje, segunda-feira?

Nesta segunda-feira, 8 de novembro de 2021, o Campeonato Brasileiro realiza duas partidas. Pela elite do futebol brasileiro, a lanterna Chapecoense recebe o Flamengo, em situações totalmente opostas na tabela. Já pela Série B, Avaí e CSA se enfrentam de olho nas vagas de acesso à primeira divisão.

Brasileirão Série A

O Brasileirão apresenta apenas um jogo hoje, válido pela 30ª rodada do Nacional. Às 20 horas, a Chapecoense e o Flamengo medem forças na Arena Condá, no encerramento da rodada. Enquanto o Verdão do Oeste precisa do triunfo para manter as esperanças de evitar o rebaixamento, o Rubro-negro quer diminuir a diferença para o líder Galo.

Chapecoense x Flamengo – 20h – Premiere

Brasileirão Série B

Já pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro, as equipes do Avaí e CSA abrem a 35ª rodada da competição. O confronto será o único entre os jogos do Brasileirão hoje da Série B. O Leão precisa do triunfo para se firmar em 3º e seguir na caça ao líder, enquanto o Azulão quer vencer para entrar no G-4.

Avaí x CSA – 20h – SporTV e Premiere

Como assistir aos jogos de hoje?

Os canais SporTV e Premiere são os responsáveis por transmitir ao público os jogos das duas divisões do Brasileirão de hoje, ao vivo. Saiba como acompanhar em tempo real e onde assistir através deles.

SportTV

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar os jogos do Brasileirão hoje no canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

SKY – 39 / 439

OI – 39

VIVO – 39 / 339 / 819 / 539

CLARO TV – 39 / 539

DIRECT TV – 2135

Premiere

O serviço pay-per-view da Rede Globo disponibiliza variadas opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo, disponível na loja do Android e iOS.