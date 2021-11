Jogos do Brasileirão hoje, quinta: horários e onde assistir (11/11)

Nesta quinta-feira em 11 de novembro de 2021, três jogos das divisões A e B do Campeonato Brasileiro serão realizados com muita disputa na parte de cima e principalmente em baixo na luta contra o rebaixamento. Saiba quais são os jogos do Brasileirão hoje e onde assistir ao vivo.

Tem jogos hoje no Brasileirão?

A quinta-feira, 11 de novembro, apresenta três jogos entre as duas principais divisões do Brasileirão. Com a reta final da temporada se aproximando, o torcedor vai acompanhar de perto muita emoção e bom futebol. Confira todos os jogos no Brasileirão hoje e saiba como assistir ao vivo.

Flamengo x Bahia – 19h (Premiere) – jogos de Brasileirão hoje

Encerrando a 31ª rodada da Série A, o Flamengo recebe nesta quinta o Bahia a partir das sete da noite pelo horário de Brasília. Enquanto o time carioca segue vivo no páreo pelo título, o elenco de Salvador quer espacar do rebaixamento.

Série B – jogos de Brasileirão hoje

Pela 35ª rodada da segunda divisão no futebol brasileiro, dois jogos serão realizados ao vivo nesta quinta. Às sete, o confronto entre Sampaio Corrêa e Vila Nova projeta os dois clubes já garantidos na Série B buscando uma melhor posição enquanto o Botafogo busca aumentar a vantagem na liderança.

Sampaio Corrêa x Vila Nova – 19h (Premiere)

Ponte Preta x Botafogo – 19h (SporTV e Premiere)

Como assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro?

Os canais SporTV, Premiere são os responsáveis por transmitir ao público os jogos das duas divisões. Saiba como e onde assistir através deles a seguir.

SportTV – jogos de Brasileirão hoje

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

Premiere – jogos de Brasileirão hoje

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.

