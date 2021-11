Onde vai passar jogo do Flamengo x Bahia hoje AO VIVO e horário (11/11)

Flamengo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira, 11, a partir das 19 horas, em partida da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre no Estádio do Maracanã, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde vai passar o jogo Flamengo x Bahia hoje, ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Bahia hoje?

O jogo da Flamengo x Bahia hoje ocorre a partir das 20 horas e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 11 de novembro 2021

Horário: 19 horas (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro (RJ)

Qual a transmissão do jogo do Flamengo x Bahia hoje: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

O Flamengo chega ao confronto desta quinta-feira, 11, logo depois de empatar com a lanterna Chapecoense na última rodada. Com o tropeço, o Rubro-negro se distanciou da briga pelo título e, atualmente, está a 14 pontos do líder Atlético MG.

Por outro lado, a equipe do Bahia não perde há sete partidas do campeonato e na última rodada venceu o São Paulo por 1 a 0. Com o triunfo, a equipe se manteve fora da zona do rebaixamento e agora busca o triunfo para respirar mais aliviado na competição e abrir vantagem da degola.

Relembre a última partida entre Flamengo x Bahia:

Qual a provável escalação de Flamengo x Bahia?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 19 horas, a bola rola para o jogo do Flamengo x Bahia hoje, que terá transmissão ao vivo na TV fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Flamengo: Gabriel Batista (Diego Alves), Matheuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Ramon; Willian Arão, Diego e Andreas Pereira; Michael, Bruno Henrique e Gabigol.

Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Raniele, Daniel e Mugni; Juninho Capixaba, Raí e Gilberto.

