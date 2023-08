Lanterna da Série A, jogo do Vasco hoje vai passar na TV? (06/08/2023)

O Vasco vive uma crise dentro e fora dos gramados. Neste domingo, 06 de agosto, enfrenta o Grêmio em busca dos três pontos e também do seu primeiro gol dentro de casa, em São Januário. A bola rola entre as equipes às 16h, horário de Brasília, válido pela 18ª rodada.

Onde assistir o jogo do Vasco contra o Grêmio hoje?

O Vasco enfrenta o Grêmio hoje, 06, em partida do Brasileirão na temporada 2023 a partir das 16h, horário de Brasília. A partida desse domingo vai ter transmissão na Globo para os estados RJ, RS, ES, DF, BA, SE, PB, RN, PI, PA, AM, RO, RR, AC e AP, com narração de Gustavo Villani e comentários de Júnior e Roger Flores.

O time do Vasco ainda não marcou um gol em sua casa, São Januário, no Campeonato Brasileiro. Em último lugar com nove pontos, o clube carioca precisará se impor neste domingo para derrotar o forte oponente. Ramon Díaz, treinador, deve escalar Léo Jardim; Miranda, Capasso, Léo Pelé, Pumita Rodriguez; Medel, Praxedes, Lucas Piton; Orellano, Sebastian Ferreira; Figueiredo.

Favorito no confronto, o Grêmio pode assumir a vice-liderança do Brasileirão se vencer o Vasco neste domingo. Sem confrontos no meio da semana, o treinador Renato Gaúcho vai usar todos os seus jogadores com Gabriel; Bruno Uvini, Bruno Alves, Reinaldo, João Pedro; Villasanti, Carballo, Bitello; Nathan, Ferreira e Suárez.

INFORMAÇÕES DO JOGO DE HOJE:

Quando: 06 de agosto de 2023, às 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Onde assistir ao vivo: Globo, Premiere e Globoplay

Como está o Grêmio no Brasileirão 2023

De volta à primeira divisão em 2023, a trajetória do Vasco até aqui tem duas vitórias, três empates e 11 derrotas na competição até aqui, responsável pela pior campanha da temporada. Por outro lado, o Grêmio ocupa a 5ª posição na tabela com 30 pontos e 9 vitórias.

Para a partida da 18ª rodada, o técnico Renato Gaúcho deve escalar Gabriel Grando, João Pedro, Bruno Uvini, Bruno Alves, Gustavo Martins, Reinaldo, Villasanti, Carballo, Bitello, Nathan e Suárez.

O técnico Ramón Diaz deve levar a campo os jogadores Léo Jardim, Miranda (Robson Bambu), Capasso, Léo, Pumita, Medel, Praxedes, Orellano, Lucas Piton, Figueiredo e Sebastián.

