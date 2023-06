Melhores memes do Cruzeiro na derrota para o Galo no clássico 2023

Deu Atlético no clássico mineiro! Em Uberlândia, o Galo tirou onda e venceu o Cruzeiro neste sábado, 03 de junho, pela nona rodada do Brasileirão por 1 x 0. Com a derrota da Raposa, os torcedores rivais publicaram memes do Cruzeiro com brincadeiras e provocações.

Melhores memes do Cruzeiro no clássico mineiro

Quando Cruzeiro e Atlético Mineiro se encontram em campo, sai bom futebol. A rivalidade entre as equipes no futebol é considerada uma das maiores do Brasil. Neste sábado, o Atlético levou a melhor e faturou os três pontos no Campeonato Brasileiro da Série A.

Confira os melhores memes dos torcedores rivais em comemoração a derrota do Cruzeiro.

Cruzeiro no início do brasileiro/ cruzeiro atual pic.twitter.com/ZdDr0ulibM — ℂ𝕒𝕝𝕖𝕜𝕚𝕟🇱🇧 (@RafaelCalek) June 3, 2023

Quando o freguês é um cliente cinco estrelas! #Galo pic.twitter.com/9VhLMffXX8 — Já Joguei No Galo (@JogadoresGalo) June 3, 2023

pai da maria // pai das marias pic.twitter.com/jJMtJkzcgI — ana (@rubynrt) June 3, 2023

VEJA: Guia do Brasileirão 2023: clubes, regras e datas dos jogos

O goleiro Rafael, do Cruzeiro, também não escapou dos memes.

Falta pro Galo, Hulk na cobrança.

Rafael Cabral: pic.twitter.com/Q7mEqQtMyL — 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗚𝗮𝗹𝗼 🐔 (@InfoGalo_) June 3, 2023

RAFAEL CABRAL VAI SE FODER DESGRAÇA pic.twitter.com/J3iqPuTfHr — Hud ᶜᵉᶜ (@HudBayz) June 3, 2023

Rafael Cabral depois de tomar o gol do meio de campo: pic.twitter.com/uYjQ44tbyV — CARINE XAVIER (@carinexavier13) June 3, 2023

Vai tomar no cu Rafael Cabral pic.twitter.com/qN8MSOGZFK — Rael💙 (@raeltsouza) June 3, 2023

Qual é o próximo jogo do Cruzeiro?

Após a vitória no clássico mineiro, o Cruzeiro descansa no meio da semana e só volta a jogar no próximo sábado, 10 de junho, pela décima rodada do Brasileirão, contra o Bahia, às 21h, horário de Brasília.

O duelo será na Arena Fonte Nova, em Salvador, com duas equipes que possuem objetivos diferentes. Enquanto a Raposa briga na parte de cima da classificação, o Bahia precisa escapar da zona de rebaixamento. O time mineiro tem 16 pontos e o Bahia tem apenas sete.

O torcedor pode assistir o jogo no SporTV, SporTV 4k e Premiere, além do GloboPlay.

