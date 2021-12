Veja os melhores memes do Galo campeão do Brasileirão

Com dois gols de Keno e um de Hulk, o Atlético-MG venceu o Bahia por 3 a 2 nesta quinta-feira, 02/11, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e é campeão do Brasileirão em 2021. Com o resultado, os torcedores comemoraram nas redes sociais e aproveitaram também para brincar com memes do Galo hoje campeão.

Resultado do jogo do Galo hoje

O primeiro foi morno e equilibrado entre as equipes. Porém, ambas seguiram jogando bem em campo pois precisavam urgentemente do resultado em seu favor. Se vencesse, o Galo levantaria o caneco de campeão enquanto o Bahia poderia escapar do rebaixamento.

Keno chegou bem na etapa inicial, enquanto Gilberto e Raí levaram perigo ao gol de Everson. Aos 39 minutos, Nacho teve a melhor chance para o Galo, parando em belíssima defesa do goleiro Danilo. Nos acréscimos, os donos da casa que precisavam da vitória para escapar do rebaixamento, pressionaram.

No segundo tempo, entretanto, o jogo foi completamente diferente. O Atlético começou melhor levando perigo em todos os momentos do confronto, enquanto o Bahia buscava reagir e encontrar os espaços deixados pela defesa mineira. Hulk chegou bem, enquanto Matheus Bahia assustou a zaga visitante.

Os anfitriões começaram bem ao marcar com Luis Otávio. Minutos depois, Gilberto ampliou o placar. No entanto, o Galo não ficou com medo de foi para cima. De pênalti após entrada de Luis Otávio, o herói do Bahia, em cima de Sasha, Hulk marcou o primeiro gol.

Dois minutos depois, Keno, um dos melhores em campo, deixou tudo igual. Foi então que, com 32 minutos, Keno mais uma vez apareceu na área dos rivais para ampliar o resultado para três gols. Nos minutos finais, o Bahia continou pressioanndo e obrigou Everson a realizar três boas defesas em seguida. Sem mudanças, por 3 a 2, o Atlético Mineiro carimbou o título, o bicampeonato em sua história, do Brasileirão em 2021.

Melhores memes do Galo campeão do Brasileirão hoje

O confronto com o Bahia gerou uma grande repercussão nas redes socais como esperado, principalmente com fotos, vídeos, brincadeiras e memes de provocações, comentários e alfinetadas nos adversários pelo titulo. Considerando que o Atlético Mineiro foi campeão, os torcedores aproveitaram o momento.

O principal meme que surgiu com os torcedores foi a provocação com o Flamengo, que não desistiu em momento nenhum de buscar o título do Brasileiro.

Outro meme frequente era sobre o Galo não ter o bicampeonato do Campeonato Brasileiro. No entanto, hoje, esse meme chegou ao fim.

A hashtagh #NaPrimeiraVezDoGalão, os internaturas brincaram de como era o mundo quando o time venceu pela priemira vez.

