Onde assistir Atlético GO x Coritiba ao vivo e horário (21/05)

Enquanto os anfitriões buscam escapar do rebaixamento, os visitantes podem alcançar a primeira posição com o resultado positivo neste sábado

Abrindo a sétima rodada do Brasileirão na Série A, as equipes de Atlético Goianiense e Coritiba se enfrentam neste sábado, 21 de maio de 2022, a partir das 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Atlético GO x Coritiba ao vivo.

Onde assistir Atlético GO x Coritiba ao vivo?

O jogo entre Atlético GO e Coritiba hoje vai passar ao vivo no Premiere, pay-per-view, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o pay-per-view é o grande responsável por exibir todas as emoções do confronto neste sábado pelo Brasileirão. Em formato de canais, o Premiere só pode ser encontrado em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é acompanhar através do aplicativo para celular, computador, tablets e smart TV. Assinantes do Globo Play também podem assistir ao vivo.

Informações do jogo Atlético GO x Coritiba hoje:

Data: 21/05/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Atlético GO e Coritiba no Brasileirão

Ainda sem vencer na competição, o Atlético Goianiense entra em campo neste sábado buscando o seu primeiro triunfo para escapar da zona de rebaixamento. Pronto para contar com a força dos torcedores em sua casa, o elenco está em 19º com 3 pontos, colecionando três empates e três derrotas neste início de temporada conturbado do Dragão.

Do outro lado, o Coritiba vem na 6ª posição depois de vencer o América Mineiro em casa, no último fim de semana. Com 10 pontos, o Coxa pode empatar com os primeiros colocados do G4 se garantir a vitória neste sábado e quem sabe brigar até mesmo pela liderança do torneio, se os adversários tropeçarem durante o fim de semana.

Prováveis escalações de Atlético GO x Coritiba:

Escalação do Atlético GO: Luan Polli (Ronaldo); Jefferson, Wanderson, Dudu, Arthur; Marlon Freitas, Baralhas, Shaylon, Jorginho; Léo e Wellington Rato. Técnico: Umberto Louzer

Escalação do Coritiba: Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Egídio, Luciano Castán; Andrey, Willian Farias, José Hugo, Régis; Alef Manga e Léo Gamalho. Técnico; Gustavo Morínigo

Último jogo Atlético GO x Coritiba

As equipes se enfrentaram pela última vez em 25 de fevereiro de 2021, pela última temporada, em partida válida pela 38ª rodada do Brasileirão em 2020.

Por 3 x 1, o time do Atlético Goianiense levou a melhor com gols de Gilvan, Wellington Rato e Guilherme Biro. Já Ricardo Oliveira descontou para o Coxa.

Confira como foi um dos últimos jogos entre os times.