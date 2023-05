Descubra onde assistir jogo do Atlético GO x Londrina hoje. Foto: Reprodução Ingryd Oliveira / Atlético GO

Partida entre as equipes nesta segunda-feira terá transmissão ao vivo pela TV paga e no serviço de streaming

Onde assistir Atlético GO x Londrina hoje na Série B do Brasileirão - 08/05

Nesta segunda-feira, 08 de maio, as equipes de Atlético GO x Londrina se enfrentam no encerramento da quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo.

Como assistir Atlético GO x Londrina hoje ao vivo

Os canais SporTV e Premiere e a plataforma de streaming GloboPlay vão transmitir o jogo do Atlético GO x Londrina nesta segunda-feira ao vivo. Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir o duelo.

Válido pela quinta rodada da Série B do Brasileirão, o canal vai transmitir a partida para todos os estados do Brasil entre as operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view Premiere está disponível por valor extra na TV paga.

Também dá para assistir no GloboPlay, serviço de streaming. A plataforma pode ser acessada no computador, tablet, celular ou smartv.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Como vem as equipes para o jogo?

Sob o comando de Alberto Valentim, novo técnico para a temporada, o Atlético Goianiense entra em campo nesta segunda-feira em busca dos três pontos. O Dragão ocupa a sexta posição com oito pontos, conquistados em duas vitórias e dois empates. Se ganhar, entra para o G-4 da classificação.

Do outro lado, o Londrina é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar com quatro pontos anotados na competição. Foram uma vitória, um empate e duas derrotas até aqui. Se ganhar, consegue a distância necessária contra a degola.

Escalações de Atlético GO x Londrina

Para o duelo desta segunda-feira entre as equipes de Atlético GO x Londrina, ambos os treinadores vão escalar os melhores jogadores para entrarem em campo em busca dos três pontos. A bola vai rolar às 20h, horário de Brasília, pela Série B do Brasileirão.

Confira as possíveis escalações do jogo:

Atlético GO: Ronaldo; Rodrigo Alves, Lucas, Ramon, Jefferson; Rhaldney, Renato Alves de Mendonça, Airton; Shaylon, Luiz Fernando e Gustavo Lopes.

Londrina: Lucas Frigeri; Ezequiel, Patrick, Da Silva, Salomão; João Paulo, Carlos Eduardo, Diego Jardel; Paulinho, Barata e Hugo.

Resultados da quinta rodada

Nove partidas foram realizadas no fim de semana entre as equipes na Série B do Campeonato Brasileiro.

Sexta-feira, 05/05:

Botafogo SP 0 x 3 Vitória

Sábado, 06/05:

Criciúma 2 x 1 Ituano

Tombense 0 x 1 Avaí

Sampaio Corrêa 2 x 1 Juventude

Mirassol 1 x 1 Vila Nova

CRB 1 x 1 ABC

Chapecoense 1 x 1 Novorizontino

Domingo, 07/05:

Ponte Preta 0 x 0 Ceará

Sport 2 x 0 Guarani

