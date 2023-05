Onde assistir Figueirense x Paysandu ao vivo e horário da Série C - 08/05

Pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, as equipes de Figueirense x Paysandu se enfrentam nesta segunda-feira, 08 de maio, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Descubra onde assistir ao vivo e todos os detalhes.

Assistir Figueirense x Paysandu hoje ao vivo

O jogo entre Figueirense x Paysandu hoje terá transmissão da DAZN, serviço de streaming por assinatura. Nenhum canal de televisão vai exibir o duelo da Série C do Brasileirão nesta segunda-feira.

Para assistir ao conteúdo da DAZN o torcedor precisa ser assinante. Entre no site (www.dazn.com), clique em "assine agora" e faça o seu cadastro na plataforma. O valor é de R$ 34,90 por mês, ou R$ 199,90 o plano anual.

Dá para assistir no computador, celular, tablet e smartv.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis

Onde assistir: DAZN

Escalações de Figueirense x Paysandu

Para o duelo desta segunda-feira, as equipes de Figueirense x Paysandu vão escalar os titulares, isto é, as melhores peças que contam no plantel.

Figueirense: Wilson; Elias, Maurício, Otávio Gut, William Matheus; Robson Alemão, Gledson, Cesinha, Gustavo França; Andrey e Bruno General.

Paysandu: Gabriel Bernard; Edilson, Wanderson, Filemon, Eltinho, João Vieira; Arthur, Geovane, Bruno Alves; Vinicius Leite e Mário Sérgio.

O volante Arthur foi oficialmente apresentado! ✅ Pra cima! 🔵⚪️ 📷 Vitor Castelo/Paysandu|#OMaiorCampeãodaAmazônia pic.twitter.com/MQ8m77TPnS — Paysandu Sport Club (@Paysandu) May 6, 2023

Como funciona a Série C do Brasileirão?

Vinte clubes disputam a Série C do Campeonato Brasileiro, também conhecida como a terceira divisão do futebol brasileiro. Desde a temporada passada, a competição adotou um novo formato de disputas.

Os elencos disputam em pontos corridos 19 rodadas, isto é, cada um deles enfrenta os outros oponentes somente uma vez na competição onde cada vitória dá três pontos e o empate um para os dois lados. Ao fim da última rodada, os oito primeiros avançam para a segunda fase. Os quatro últimos são rebaixados para a quarta divisão.

Na segunda fase, os oito clubes são divididos em dois grupos de quatro cada. Eles se enfrentam por seis rodadas em pontos corridos. Os dois primeiros de cada grupo vão à Série B da temporada seguinte, enquanto os líderes dos dois grupos vão jogar a final pelo título da Série C.

Leia também:

Quando começa o Brasileirão Série D 2023, times e onde assistir