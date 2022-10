Onde assistir Avaí x Botafogo ao vivo online hoje e horário – 06/10

Enquanto o Avaí tenta escapar do rebaixamento, o Botafogo busca escapar da degola no meio da tabela

Quer saber como e onde assistir Avaí x Botafogo ao vivo online hoje? Todas as informações que você precisa saber estão no texto a seguir. Nesta quinta-feira, as equipes disputam a 30ª rodada do Brasileirão às oito da noite (Horário de Brasília), no Ressacada, em Florianópolis.

Onde assistir Avaí x Botafogo ao vivo online hoje no Brasileirão

O jogo do Avaí e Botafogo hoje tem transmissão no Premiere 2 e GloboPlay, às 20h (Horário de Brasília.

Com exclusividade, o Premiere é o único que exibe a partida do Brasileirão nesta quinta-feira. Para ter o pacote de canais de futebol na programação, o torcedor deve pagar valor extra na mensalidade com o pacote que escolher.

Para quem gosta de assistir online ou não tem a TV fechada em casa, a opção é sintonizar o aplicativo do GloboPlay, disponível para celular, tablet, computador e smartv por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, de acordo com o pacote.

O GloboPlay tem filmes, séries, novelas da Globo e canais de entretenimento.

Informações do jogo do Avaí x Botafogo hoje:

Data: 06/10/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Local: Estádio Ressacada

Onde assistir: Premiere 2 e GloboPlay

Confira no vídeo como foi a última partida entre as equipes.



+ Conheça Hulk, o cachorro gigante de Lionel Messi

Escalação do Avaí x Botafogo hoje

Sem vencer por duas rodadas, o Avaí entra em campo nesta quinta-feira pronto para reverter o seu desempenho ruim no Brasileirão. Em décimo oitavo lugar com 28 pontos, o elenco está ameaçado de ser rebaixado para a segunda divisão enquanto acumula sete vitória, sete empates e quinze derrotas com 27 gols marcados e 45 derrotas, com o quinto pior ataque e a segunda pior defesa.

Escalação do Avaí: Vladimir; Kevin, Bressan, Cortez, Rafael Vaz; Sarará, Raniele, Bruno Silva; William Pottker, Bissoli e Natanael.

Do outro lado, o Botafogo vem de tropeço para o Palmeiras depois de anotar até quatro rodadas sem perder no Brasileirão. Em constante luta contra o rebaixamento, o Fogão está em décimo primeiro lugar com 37 pontos, conquistados em dez vitórias, sete empates e doze derrotas com aproveitamento de 42% na temporada.

Escalação do Botafogo: Gatito; Saravia, Cuesta, Adryelson, Marçal; Tchê Tchê, Lucas Fernandes, Eduardo; Junior Santos, Tiquinho e Jeffinho.

+ Quem são os maiores artilheiros da Seleção Brasileira?

Agenda de jogos do Brasileirão hoje

Para fechar a 30ª rodada do Brasileirão, três partidas serão realizadas nesta quinta-feira, em horários alternados à noite em transmissão ao vivo.

Por isso, saiba quais são, onde vão passar os jogos de hoje e horários.

Juventude 2 x 2 Corinthians

Atlético GO 3 x 2 Fluminense

Ceará 1 x 1 Goiás

RB Bragantino 2 x 1 Cuiabá

Athletico PR x Fortaleza

Flamengo x Internacional

Santos x Atlético MG

Quinta-feira (06/10):

Palmeiras x Coritiba – 19h (Premiere)

Avaí x Botafogo – 19h (SporTV e Premiere)

América MG x São Paulo – 20h (Premiere)

Você também vai gostar de ler: Eleições 2022: Quando começa o horário eleitoral no segundo turno em outubro