Onde assistir Avaí x Cruzeiro ao vivo e horário do jogo hoje – (22/10)

Avaí e Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira, 22, a partir das 21h30, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida ocorre no Estádio Brinco de Ouro, mas com transmissão ao vivo na tv fechada. Saiba então onde assistir Avaí x Cruzeiro e tudo sobre o jogo de hoje.

Onde assistir Avaí x Cruzeiro ao vivo?

O jogo do Avaí x Cruzeiro hoje, 22/10, não terá transmissão da TV aberta. No entanto o torcedor poderá assistir a partida ao vivo pelo SporTV ou Premiere, canal pay-per-view que exibe então as partidas do campeonato.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Data: 22 de outubro 2021

Local: Estádio da Ressacada – Florianópolis (SC)

Onde assistir Avaí x Cruzeiro ao vivo: SporTV e Premiere

Como as equipes chegam para a partida?

O Avaí chega ao duelo vindo de derrota na última rodada do brasileiro. No entanto, mesmo com o revés, a equipe do Leão manteve-se no G-4, com 50 pontos. Em caso de vitória, o time catarinense sobe ao terceiro lugar, após o empate do Goiás na rodada. Já em uma eventual derrota, a equipe permanece em quarto na tabela.

Por outro lado, a equipe do Cruzeiro empatou com o Botafogo no último jogo e foi aos 39 pontos. O clube se mantem com sete de vantagem para a zona do rebaixamento, mas está a 11 do G-4. Ainda em busca do sonho do acesso, a Raposa precisa engatar no campeonato, a oito jogos para o fim da competição.

Qual a provável escalação do jogo?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 21h30, a bola rola para o jogo do Avaí x Cruzeiro, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Avaí: Glédson; Edilson, Betão, Fagner Alemão e Diego Renan; Jean Cléber, Lourenço e Jadson (Valdívia); Vinícius Leite, Copete (Jonathan) e Romulo.

Cruzeiro: Fábio; Rômulo, Eduardo Brock, Léo Santos e Matheus Pereira; Lucas Ventura, Marco Antônio e Claudinho; Bruno José, Thiago e Vitor (Rafael Sobis).

O torcedor pode assistir o jogo do Avaí x Cruzeiro ao vivo hoje, mas pelo SporTV e Premiere, pay-per-view da primeira e segunda divisão do futebol brasileiro.

LEIA TAMBÉM

+ Próxima rodada do Brasileirão no final de semana: jogos até 25/10