Onde assistir Botafogo SP x Criciúma ao vivo e horário da Série B - 17/07

O confronto entre Botafogo SP x Criciúma nesta segunda-feira, 17 de julho, dá início para a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O jogo começa às 20h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo.

Onde vai passar Botafogo SP x Criciúma ao vivo

A partida entre Botafogo SP x Criciúma será transmitida no Sportv 3 e Premiere nesta segunda-feira, às 20h, para todos os estados do país.

O confronto é válido pela Série B do Brasileirão e não vai passar em nenhuma emissora aberta. Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode curtir na plataforma.

Horário: 20h

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Onde assistir o jogo do Galo hoje: Sportv 3 e Premiere

Escalações de Botafogo SP x Criciúma

Ambos os elencos vão colocar em campo nesta segunda-feira os titulares, os jogadores mais importantes do plantel com exceção dos lesionados.

Confira a provável escalação do jogo de hoje:

Botafogo SP: Matheus Albino; Thássio, Lucas Dias, Márcio Silva, Patrick Brey; Tárik, Guilherme Madruga, Edson Carioca, Osman; Luis Henrique e Salatiel (Técnico: Marcelo Chamusca).

Criciúma: Alisson; Claudinho, Rodrigo, Rayan, Marcelo Hermes; Arilson, Miqueias, Felipe Mateus, Ítalo; Fabinho e Felipe Vizeu (Técnico: Cláudio Tencati).

Quem é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro?

Com dezessete rodadas disputadas até aqui, o Vila Nova é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro com 34 pontos, empatado com o Criciúma em segundo lugar.

O Sport é o terceiro colocado na classificação com 32 pontos, enquanto o Vitória fecha a parte de cima com 31, deixando o campeonato totalmente acirrado na temporada.

O Campeonato Brasileiro da Série B é disputado por 38 rodadas entre 20 equipes. No sistema pontos corridos, cada time se enfrenta duas vezes: uma como anfitrião e a outra como visitante, ou seja, cada vitória garante três pontos enquanto o empate dá um para os dois clubes.

Sobem os quatro primeiros da tabela enquanto os quatro últimos vão para a Série C do Brasileirão, a terceira rodada do futebol brasileiro.

