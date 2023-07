Tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino em 2023

Tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino em 2023

A seleção brasileira foi eliminada da Liga das Nações nas quartas de final pela China, mas o torcedor pode esperar novos confrontos em breve. Tem jogo do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino a partir de setembro, em uma disputa em busca da vaga para as Olimpíadas de Paris em 2024. Confira a tabela de jogos.

Tabela do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino 2023

A Seleção Brasileira de vôlei feminino está no grupo B ao lado de Japão, anfitrião do torneio, Turquia, Bélgica, Bulgária, Argentina, Porto Rico e Peru. É uma chave complicada, mas o Brasil deve passar em primeiro ou segundo lugar. Sob o comando de José Roberto Guimarães, o Brasil estreia em 16 de setembro, contra a Argentina, em Tóquio. no Japão.

PRIMEIRA RODADA | jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino em 2023

Brasil x Argentina

Sábado, 16 de setembro às 04h (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

SEGUNDA RODADA

Brasil x Peru

Domingo, 17 de setembro às 04h (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

TERCEIRA RODADA| jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino em 2023

Brasil x Bulgária

Terça-feira, 19 de setembro às 04h (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

QUARTA RODADA

Brasil x Porto Rico

Quarta-feira, 20 de setembro às 04h (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

QUINTA RODADA

Brasil x Turquia

Sexta-feira, 22 de setembro às 04h (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

SEXTA RODADA | jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino em 2023

Brasil x Bélgica

Sábado, 23 de setembro às 04h (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

SÉTIMA RODADA

Japão x Brasil

Domingo, 24 de setembro às 07h25 (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

Como funciona o Pré-olímpico de vôlei feminino?

O Pré-Olímpico, organizado pela FIVB (Federação Internacional de Voleibol), é um campeonato qualificatório para o vôlei feminino nas Olimpíadas, que em 2024 será em Paris.

No total, doze seleções vão jogar os Jogos Olímpicos no ano que vem, e como vai sediar o evento, a França é a única que tem a vaga garantida, tanto no masculino como no feminino.

Entre setembro e outubro de 2023 serão realizados três torneios de classificação olímpica responsáveis por entregar seis vagas para as Olimpíadas. Cada um dos campeonatos terá sete rodadas, onde os dois melhores carimbam o passaporte para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

Confira os grupos dos três torneios Pré-Olímpicos para Paris

GRUPO A: China (anfitriã), Sérvia, República Dominicana, Holanda, Canadá, República Tcheca, México e Ucrânia.

GRUPO B: Japão (anfitrião), Brasil, Turquia, Bélgica, Bulgária, Argentina, Porto Rico e Peru

GRUPO C: Polônia (anfitriã), Itália, Estados Unidos, Alemanha, Tailândia, Colômbia, Coreia do Sul e Eslovênia

Como vai funcionar o vôlei nas Olimpíadas?

Onde assistir o Pré-Olímpico de vôlei?

O torcedor pode acompanhar os jogos do torneio qualificatório olímpico de vôlei feminino no Sportv, canal disponível em operadoras de TV por assinatura.

Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode curtir a transmissão na plataforma como e onde quiser, tanto no computador como no aplicativo para celular, tablet e smartv.

O aplicativo VBTV, streaming, está disponível para assinatura (www.volleyballworld.tv).

