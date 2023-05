Onde assistir Botafogo SP x Vitória hoje na Série B do Brasileirão - 05/05

Duelo entre as equipes nesta sexta-feira será transmitido na TV paga e no serviço de streaming

Pela abertura da quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o duelo entre Botafogo SP x Vitória será disputado nesta sexta-feira, 05 de maio, às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz. Os dois clubes ocupam a parte de cima da classificação.

O Botafogo de Ribeirão Preto soma três vitórias e uma derrota em 5º lugar, enquanto o Vitória é o vice-líder com três triunfos na competição.

Onde vai passar Botafogo SP x Vitória hoje ao vivo

O torcedor pode assistir Botafogo SP x Vitória hoje nos canais SporTV e Premiere, além do serviço de streaming GloboPlay nesta sexta-feira.

Nenhuma emissora de televisão aberta vai transmitir o duelo da Série B do Brasileirão. O torcedor só pode acompanhar a partida nos canais pagos se for cliente. O pay-per-view Premiere está disponível por valor extra na mensalidade.

Também dá para ver o jogo entre Botafogo SP x Vitória no GloboPlay, streaming do Grupo Globo.

Escalações de Botafogo SP x Vitória

Em busca do triunfo, os dois clubes devem ir a campo nesta sexta-feira com o que de melhor possuem no elenco. A bola vai rolar entre Botafogo SP x Vitória às 21h30, e o torcedor pode assistir ao vivo na TV fechada e no pay-per-view.

Na última rodada, Márcio foi expulso e por isso desfalque o Botafogo hoje. O Vitória não tem novas baixas.

Botafogo SP: Matheus; Jean, Lucas Vinicius, Cristiano da Silva Vidal, Carlos Adalberto; Tarik, Guilherme Miranda, Osman; Luiz Henrique, Tomás Andrade e Salatiel de Oliveira.

Vitória: Lucas Willians; Zé Carlos, Camutanga, Wagner, Marcelo Correa; Leonardo, Rodrigo Andrade, Osvaldo; Matheusinho, Léo Gamalho e José Hugo.

Como vem as equipes ao jogo de hoje?

O Botafogo vem de derrota para a Ponte Preta na última rodada. Em quinto lugar com nove pontos, o time busca a vitória nesta sexta-feira para retornar ao G-4 do Brasileirão da Série B. O elenco venceu três partidas e perdeu uma, justamente para a Ponte Preta, na competição.

Por outro lado, o Vitória mantém 100% de aproveitamento na segunda divisão com três vitórias. O time baiano ainda não perdeu e pretende se manter assim. Com um jogo a menos, ocupa a vice-liderança com nove pontos. Se vencer, assume a liderança.

Quinta rodada da Série B do Brasileirão

A bola vai rolar neste fim de semana em dez jogos na quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O destaque fica para o encontro de Mirassol e Vila Nova, Ponte Preta e Ceará e Atlético GO e Londrina.

Sexta-feira, 05/05:

Botafogo SP x Vitória - 21h30

Sábado, 06/05:

Criciúma x Ituano - 16h

Tombense x Avaí - 18h15

Sampaio Corrêa x Juventude - 18h15

Mirassol x Vila Nova - 18h15

CRB x ABC - 20h30

Chapecoense x Novorizontino - 20h30

Domingo, 07/05:

Ponte Preta x Ceará - 11h

Sport x Guarani - 19h

Atlético GO x Londrina - 20h

