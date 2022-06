Onde assistir Botafogo x Fluminense hoje? Transmissão e horário (26/6)

Clássico carioca promete agitar a rodada do Brasileirão neste domingo, com transmissão gratuita na TV aberta

Onde assistir Botafogo x Fluminense hoje? As equipes se enfrentam pela abertura da décima quarta rodada do Brasileirão neste domingo (26/06), a partir das 16h (Horário de Brasília). O palco do famoso Clássico Vovô vai ser o Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo na TV aberta.

A última vez que Fluminense e Botafogo se enfrentaram aconteceu em 27 de março deste ano, pela partida de volta na semifinal do Campeonato Carioca, com vitória por 2×1 do Botafogo fora de casa.

Onde assistir Botafogo x Fluminense hoje na TV?

O jogo do Botafogo x Fluminense hoje vai ser transmitido na Globo, na TV aberta, e Premiere, pay-per-view, a partir das 16h (Horário de Brasília).

A Globo exibe o clássico carioca para o estado do Rio de Janeiro, com narração de Luís Roberto e comentários de Roger Flores e Pedrinho. O torcedor que está fora do estado deve sintonizar o pay-per-view ou Globo Play, se for assinante da plataforma.

A sequência de vitórias do Botafogo mostra uma melhora significativa do futebol do clube carioca. No clássico deste domingo, será colocado à prova especialmente pela pressão que os torcedores prometem fazer até o fim da partida. Em 7º lugar com dezoito pontos, o Fogão contabiliza cinco vitórias, três empates e cinco derrotas.

Nas oitavas de final da Copa do Brasil vai enfrentar o América Mineiro no próximo dia 30 de junho.

O Fluminense tem o desempenho bastante similar ao do seu rival no jogo deste domingo. Por isso, o embate promete ser equilibrado, sem favoritos aos três pontos e com a realidade de um empate entre os dois. Fernando Diniz, técnico do tricolor carioca, deve manter todos os titulares em busca dos três pontos. Por fim, ocupa a 6ª posição com os mesmos dezoito pontos.

Prováveis escalações Botafogo x Fluminense

O técnico Luis Castro não poderá contar com Lucas Piazón, Philipe Sampaio, Kayque e Patrick de Paula, suspensos.

Já Carlinhos e Gustavo Sauer seguem lesionados.

Escalação do Botafogo: Gatito; Joel Carli, Victor Cuesta, Kanu; Hugo, Chayene, Tchê Tchê, Saravia; Matheus Nascimento, Erison e Vinícius Lopes

Fernando Diniz não tem baixas para o clássico deste domingo.

Escalação do Fluminense: Fábio; Nino, Samuel Xavier, Manoel, Caio Paulista; André, Nonato, Luiz Henrique, Ganso; Arias e Cano.

Classificação do Brasileirão 2022

Vinte equipes disputam a edição do Brasileirão em 2022. Disputado em trinta e oito rodadas, turno e returno, o primeiro colocado ao fim da temporada será declarado o campeão, enquanto os quatro últimos na tabela serão rebaixados para a segunda divisão.

1 Palmeiras – 28 pontos

2 Corinthians – 25 pontos

3 Athletico PR – 21 pontos

4 Atlético MG – 21 pontos

5 Internacional – 21 pontos

6 Fluminense – 18 pontos

7 Botafogo – 18 pontos

8 Santos – 18 pontos

9 São Paulo – 18 pontos

10 RB Bragantino – 18 pontos

11 Avaí – 17 pontos

12 Atlético GO – 16 pontos

13 Ceará – 16 pontos

14 Flamengo – 15 pontos

15 Coritiba – 15 pontos

16 América MG – 15 pontos

17 Goiás – 14 pontos

18 Cuiabá – 13 pontos

19 Fortaleza – 10 pontos

20 Juventude – 10 pontos

+ Saiba qual é a Seleção favorita para ganhar a Copa do Mundo