Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje x Avaí nesse domingo

Válido pela décima quarta rodada do Brasileirão, onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje? Neste domingo, 25 de junho, o alviverde visita o Avaí no Estádio Ressacada, em Florianópolis, para disputar os três pontos e se manter na liderança da competição. O confronto vai começar a partir das 16h (Horário de Brasília) com transmissão de graça.

Mesmo com a derrota para o Fluminense na última rodada, o Leão da Ilha segue vivo na disputa até a parte de cima da tabela. O Verdão, por outro lado, se mantém com folga na liderança com três pontos de vantagem.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje ao vivo?

O jogo do Palmeiras hoje vai passar na Globo, na tv aberta, e Premiere, pay-per-view, às 16h (horário de Brasília). Somente para os estados de SP, SC, RS, PR, GO, MT, MS e AL, a TV Globo vai transmitir os melhores lances do jogo do Palmeiras com narração de Cléber Machado e comentários de Caio Ribeiro.

O torcedor que mora em outro estado deve assistir apenas no Premiere, pela TV fechada, ou no aplicativo para celular, tablet e computador.

Com cinco vitórias, dois empates e seis derrotas, o Avaí se mantém na 11ª posição da tabela com dezessete pontos. O time do Leão foi derrotado pelo Fluminense no fim de semana, mas se mantém regular dentro de campo, chegando a vencer grandes nomes como Botafogo e empate com o São Paulo.

O elenco não disputa outras competições na temporada.

Líder do Brasileirão com vinte e oito pontos, o Verdão tem três pontos a mais com relação ao Corinthians, segundo colocado da tabela. Além disso, os comandados de Abel Ferreira também tem a vantagem no saldo de gols, contabilizando oito vitórias, quatro empates e uma derrota (para o Ceará).

Na Copa do Brasil enfrenta o São Paulo nas oitavas de final, enquanto na Libertadores vai jogar diante do Cerro Porteño.

Provável escalação do Avaí x Palmeiras:

Renato é o único desfalque para o técnico Eduardo Barroca.

Provável escalação do Avaí: Vladimir; Cortez, Arthur Chaves, Bressan, Kevin; Raniele, Eduardo Biasi, Bruno Silva; Muriqui, Bissoli e William.

Danilo cumpres suspensão, enquanto Jaílson está em trabalho de recuperação no departamento médico do clube por lesão. Além disso, o técnico Abel Ferreira está de volta ao comando do time.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez, Luan Garcia; Gabriel Menino, Zé Veiga, Gustavo Scarpa; Gabriel Veron, Dudu e Rony.

Jogos do Brasileirão hoje

A bola vai rolar em cinco jogos do Brasileirão neste domingo, 26 de junho, no primeiro turno. O destaque da rodada fica para o clássico entre Botafogo e Fluminense, além do encontro do líder Palmeiras com o Avaí, logo após a derrota na Copa do Brasil. Já o São Paulo, também no domingo, encerra a rodada contra o Juventude.

Internacional x Coritiba

Athletico PR x RB Bragantino – 16h30

Flamengo x América MG – 19h

Corinthians x Santos – 19h

Atlético MG x Fortaleza – 21

Avaí x Palmeiras – Domingo, 26/06 às 16h

Botafogo x Fluminense – Domingo, 26/06 às 16h

Goiás x Cuiaba – Domingo, 26/06 às 18h

Ceará x Atlético GO – Domingo, 26/06 às 18h

São Paulo x Juventude – Domingo, 26/06 às 18h

