Onde assistir Botafogo x Mirassol ao vivo na Série B e horário – 23/05

O duelo entre Botafogo x Mirassol abre a oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira. A bola vai rolar às 19h, horário de Brasília, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Apenas um ponto separa os dois elencos na parte de cima da tabela de classificação.

Como assistir Botafogo x Mirassol ao vivo hoje

A partida entre Botafogo x Mirassol será transmitida no SporTV, Premiere e GloboPlay nesta terça-feira. O duelo será exibido em todos os estados do Brasil ao vivo.

Os dois canais só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Para ter acesso ao pay-per-view o torcedor precisa comprar o pacote de canal em valor extra na mensalidade.

Para quem gosta de ver no celular, é só sintonizar o GloboPlay, streaming do grupo Globo.

Data: 23 de maio de 2023

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz – Ribeirão Preto (SP)

Onde assistir Botafogo x Mirassol: SporTV, Premiere e GloboPlay

Como vem as equipes hoje?

O Botafogo de Ribeirão perdeu para o Sport na Ilha do Retiro no fim de semana. Nesta terça-feira, terá que correr atrás do prejuízo se quiser seguir na parte de cima da classificação. Com 12 pontos, é o sétimo colocado com quatro vitórias e três derrotas na competição. O elenco tem como principal objetivo permanecer na segunda divisão e não cair à terceira.

Do outro lado, o Mirassol faz bonito em seu primeiro ano na Série B do Brasileirão. Em sexto lugar, acumula 13 pontos somados em quatro vitórias, um empate e duas derrotas na temporada. O time não perde há três rodadas e assim quer continuar. Se garantir os três pontos hoje, assume a liderança mesmo que provisoriamente.

Escalações de Botafogo e Mirassol

Valendo os três pontos e a possibilidade de entrar no G-4, ambas as equipes vão utilizar os jogadores titulares nesta terça-feira. Confira a provável escalação do confronto:

Botafogo SP: Victor Bernardes; Patrick, Marcio Silva, Carlos Adalberto, Cristiano da Silva Vidal; Tarik, Guilherme, Carlos Manuel; Cardoso, Luis Henrique e Salatiel.

Técnico do Botafogo SP: Adílson Batista.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio, Manoel; Yuri, Chico, Gabriel; Negueba, Cristian e Fernandinho.

Técnico do Mirassol: Mozart Santos.

Oitava rodada da Série B do Brasileirão

Dez partidas serão disputadas no meio da semana pela oitava rodada do Brasileirão da Série B.

Terça-feira, 23 de maio:

Botafogo SP x Mirassol – 19h

ABC x Tombense – 21h30

Novorizontino x Avaí – 21h30

Quarta-feira, 24 de maio:

Juventude x Atlético GO – 19h

Londrina x Ceará – 19h

Vitória x CRB – 19h

Vila Nova x Ituano – 19h

Guarani x Chapecoense – 21h15

Sampaio Corrêa x Ponte Preta – 21h30

Criciúma x Sport – 21h30

“ADM, QUERO VER A TABELA!!” Aí, meus amados. Aí a tabela atualizada! 🚀 pic.twitter.com/6DYnhkTk2y — Brasileirão Betano – Série B (@BrasileiraoB) May 22, 2023



