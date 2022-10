Onde assistir ao vivo Bragantino x Santos hoje (17/10)

Equipes disputam na parte de baixo da classificação pelos três pontos no Brasileirão nesta segunda-feira

Apenas dois pontos separam Bragantino x Santos na tabela de classificação. Nesta segunda-feira, eles disputam os três pontos por uma melhor colocação no Brasileirão, com a bola rolando às 20h (horário de Brasília).

A partida vai ser no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, válida pela 32ª rodada.

Onde assistir Bragantino x Santos hoje ao vivo

O jogo do RB Bragantino e Santos hoje vai passar no SporTV, Premiere e GloboPlay às 20h (Horário de Brasília), disponível para todo o país ao vivo.

Com exclusividade, os canais exibem a partida do Brasileirão nesta segunda-feira para todos os estados do país ao vivo. Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o torcedor deve obter a emissora na programação entre Sky, Claro, Oi e Vivo.

Outra opção é assistir através do GloboPlay, plataforma de streaming por assinatura. Está disponível apenas por valor mensal para celular, tablet, computador e smartv.

RB BRAGANTINO X SANTOS:

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA)

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

>> Tô Precisando de Dengo Travessia: de quem é a música?

Como estão RB Bragantino e Santos na temporada?

O Bragantino vem de derrota para o Coritiba no último domingo. Com 38 pontos em décimo terceiro lugar, contabiliza nove vitórias, onze empates e onze derrotas com o total de 41 gols marcados e também 41 sofridos. Para se afastar 100% da zona de rebaixamento, o elenco paulista luta por uma vaga na Sul-Americana.

Do outro lado, o Santos ocupa a décima segunda posição com 40 pontos, conquistados em dez vitórias, dez empates e onze derrotas. O Peixe tem a terceira melhor defesa da temporada com 36 gols marcados e 29 sofridos na competição. Por esse motivo, luta também por vaga na competição sul-americana na próxima temporada.

Provável escalação:

Segundo o portal UOL, a provável escalação do RB Bragantino hoje: Cleiton; Aderlan, Leó, Natan, Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista, Hyoran; Artur, Helinho e Werik.

De acordo com o portal UOL, a escalação do Santos vai ser: João Paulo; Nathan, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann, Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Carlos Sánchez, Luan; Ângelo, Luan Braga e Marcos Leonardo.

+ Jogadores acusados de crimes formam uma grande lista, confira

Último jogo de RB Bragantino x Santos

A última partida entre Santos e RB Bragantino aconteceu em 18 de junho de 2022, na atual temporada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Na Vila Belmiro, o placar em 2 a 2 deu apenas um ponto para cada equipe na competição. Léo Baptistão abriu o placar no primeiro tempo aos 17 e 36 minutos da competição. Hyoran nos acréscimos diminuiu o resultado.

Depois, no segundo tempo, Luan Cândido deixou tudo igual.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo.



Leia também: Contagem regressiva: quantos dias faltam para a Copa do Mundo em 2022