Jogadores acusados de crimes formam uma grande lista, confira

A lista de jogadores acusados de crimes vai muito além do caso Robinho. Isso porque ser jogador de futebol, traz consigo o peso da fama e o dever de aprender a lidar com toda atenção e poder que se tem. Logo, alguns jogadores ao receberem aquele famoso “não“, perdem a cabeça e não respeitam a vontade da parceira.

Fora aqueles profissionais de futebol, que se envolvem em escândalos, mesmo sem ter cometido nenhum crime real. Contudo, devido a sua fama, viram alvos de pessoas mal-intencionadas.

Hoje vamos contar quais são os jogadores famosos, que estão envolvidos em situações de estupro. Portanto, é comum ver jogadores que encerraram carreiras e até abalaram significativamente as mesmas, após casos de violência sexual. Assim sendo, segue a lista de jogadores envolvidos em crimes dessa origem.

O jogador Cristiano Ronaldo e duas acusações graves

Cinco vezes vencedor do título de melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo tem não uma, mas duas ligações com casos de estupro. Em resumo a primeira ocorreu 2005, uma mulher, cujo nome não vamos expor, afirmou ter sido abusada pelo atacante. Na época, CR tinha 20 anos.

Lembramos que o caso foi levado a diante e a polícia não encontrou provas. Além disso, recentemente, uma modelo revelou que também teria sido forçada pelo craque, mas que na época recebeu dinheiro para não levar o caso a público. Assim, por questões pessoais, nove anos depois ela resolveu contar a verdade à mídia.

Jogador Robinho também foi acusado de crime

Craque da Seleção Brasileira, o jogador Robinho foi declarado culpado pela Justiça Italiana em 2013. O crime envolve um estupro coletivo contra uma mulher albanesa, quando o mesmo jogava pelo Milan-ITA.

A condenação foi de nove anos de prisão, mas Robinho recorreu e o caso segue na justiça. A saber, foi um dos assuntos mais comentados recentemente em todo o país, depois que o Santos tentou contratar o jogador. Após muitas criticas e ameaça de alguns patrocinadores o Santos Futebol Clube desistiu da contratação.

Confira outros casos envolvendo jogadores acusados de crimes

Marcelinho Paraíba

O jogador Marcelinho Paraíba, que teve passagem pelo Fortaleza, foi preso em 2011 após suspeita de tentativa de estupro em Campina Grande. Em resumo, a mulher realizou um B.O. e apresentou machucados no lábio, mas Marcelinho foi liberado com pagamento da fiança por violência.

Mancini

O jogador famoso pela passagem em Roma, Inter e Seleção, foi preso na Itália e condenado a nada menos que três anos. De modo que, após estupro cometido no decorrer de um evento realizado pelo ex-jogador Ronaldinho, em 2011, ele foi severamente punido por seus atos.

O crime ocorreu com a vítima desmaiada. Agora como ex-jogador aposentado, ele nega o ato e se diz vítima na situação.

Cuca

Agora com uma carreira grande como técnico de futebol, Cuca já tem em seu histórico uma prisão por estupro coletivo. A saber, a situação ocorreu na época que o mesmo era jogador. Por conseguinte, a ação de crime sexual teria acontecido com três jogadores do mesmo time em Berna, na Suíça. Todos passaram um mês presos, na suíça.

Jobson

Com várias polêmicas na carreira, o jogador Jobson foi preso após suspeita de estuprar quatro garotas menores de idade no ano de 2016. Sendo que o crime ocorreu em Tocantins. Por conseguinte, após todos os escândalos, o jogador encerrou a carreira, e ficou preso por um período. Por fim, foi solto com uso de tornozeleira eletrônica.

Danilinho

O jogador Danilinho se tornou suspeito de ter estuprado uma garota menor de idade, quando atuava pelo time do Tigres, do México, no ano de 2013. Contudo, a vítima removeu a queixa, e disse ter sofrido ameaças de morte.