Onde assistir Criciúma x Chapecoense ao vivo hoje e horário (25/09)

Pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão, as equipes de Criciúma e Chapecoense se enfrentam hoje, 25 de setembro, às 18h30 (Horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse. Quer saber onde assistir Criciúma x Chapecoense ao vivo hoje? Fique por dentro do texto a seguir e confira todos os detalhes.

Onde assistir Criciúma x Chapecoense ao vivo hoje

O jogo do Criciúma e Chapecoense hoje terá transmissão do SporTV e Premiere, às 19h30 (Horário de Brasília), além do GloboPlay, serviço de streaming aos assinantes.

Sem passar na TV aberta, o embate da Série B do Brasileirão neste domingo tem transmissão nos canais SporTV e Premiere, disponíveis em todo o território brasileiro em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view, entretanto, pode ser adquirido por valor extra na mensalidade.

A opção para quem curte assistir no celular é o GloboPlay, serviço de streaming da emissora. Responsável pelos direitos de imagens, a plataforma retransmite o canal no aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível.

Para tornar-se membro, basta acessar o site www.globoplay.globo.com e encontrar o melhor pacote entre os valores de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

CRICIÚMA X CHAPECOENSE:

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma

Onde assistir Criciúma x Chapecoense ao vivo hoje: SporTV, Premiere e Globoplay

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

Criciúma x Chapecoense: como estão as equipes?

Com invencibilidade de seis rodadas, o Criciúma ocupa a 11ª posição da classificação com 40 pontos, conquistados em nove vitórias, treze empates e oito derrotas. Quinta melhor defesa da competição, o time catarinense contabiliza 30 gols marcados e 26 sofridos, com a possibilidade de se aproximar da parte de cima da tabela.

Provável escalação do Criciúma: Gustavo; Cristovam, Rodrigo Fagundes, Rayan, Helder Santos; Marcos Serrato, Cazonatti, Fellipe Mateus; Dantas, Hygor e Arilson Carlos Alves.

Do outro lado, a Chapecoense está em 15º lugar com 35 pontos, conquistados em oito vitórias, onze empates e onze derrotas também na temporada. Segundo time fora da zona de rebaixamento, o grupo de Chapecó pode pular duas posições se garantir os três pontos, para se distanciar de uma provável ida até a Série C do Brasileirão.

Provável escalação da Chapecoense: Saulo; Maílton, Frazan, Victor Ramos, Fernando Augusto; Thomas, Ronei, Betinho; Chrystian, Alisson e Perotti.

Classificação da Série B do Brasileirão

Com o Cruzeiro já garantido na Série A do Campeonato Brasileiro, a 31ª rodada do Brasileirão neste fim de semana promete grandes mudanças na tabela de classificação. Os quatro primeiros avançam para a primeira divisão, enquanto os quatro últimos serão rebaixados para a Série C, a terceira divisão.

São 38 rodadas, divididas em primeiro e segundo turno na temporada.

1 Cruzeiro – 68 pontos

2 Grêmio – 53 pontos

3 Bahia – 52 pontos

4 Vasco – 48 pontos

5 Londrina – 45 pontos

6 Ituano – 44 pontos

7 Ponte Preta – 43 pontos

8 Sport – 43 pontos

9 CRB – 40 pontos

10 Criciúma – 40 pontos

11 Tombense – 40 pontos

13 Vila Nova – 37 pontos

14 Novorizontino – 36 pontos

15 Chapecoense – 35 pontos

16 Guarani – 35 pontos

17 CSA – 32 pontos

18 Brusque – 31 pontos

19 Operário PR – 31 pontos

20 Náutico – 27 pontos

