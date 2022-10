Onde assistir Criciúma x Náutico online ao vivo e horário hoje – 07/10

Equipes disputam a 34ª rodada nesta sexta-feira pela Série B do Brasileirão, com transmissão ao vivo

Na abertura da 34ª rodada da Série B do Brasileirão, o Criciúma recebe o Náutico nesta sexta-feira, às 19h (Horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Se você procura saber onde assistir Criciúma x Náutico online ao vivo, confira no texto abaixo todas as informações e vai encontrar.

Onde assistir Criciúma x Náutico online ao vivo no Brasileirão

O jogo do Criciúma e Náutico hoje vai passar no SporTV e Premiere, às 19h (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Com transmissão exclusiva, os canais exibem a partida desta sexta-feira em todos os estados do país através da TV fechada, disponível apenas para assinantes. O Premiere, por outro lado, só está disponível por valor extra na mensalidade.

Para acompanhar online, o torcedor pode sintonizar o aplicativo do GloboPlay se for assinante. Caso queira conhecer os pacotes, dá para ter acesso completo no site www.globoplay.globo.com por valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês com filmes, séries e novelas da Rede Globo.

Data: 7 de outubro de 2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma

Últimos jogos do Criciúma x Náutico:

Náutico 1 x 1 Criciúma

Criciúma 0 x 0 Náutico

Náutico 1 x 2 Criciúma

Confira como foi o último jogo entre as equipes.



Escalação do Criciúma x Náutico para o jogo de hoje

Escalação do Criciúma: Gustavo; Helder Santos, Rayan, Rodrigo Fagundes, Cristovam; Arilson Carlos, Marcos Serrato, Fellipe Mateus; Lohan dos Santos Freire, Hygor e Thiago.

Escalação do Náutico: Jean; Victor Ferraz, Wellington, João Paulo Silveira dos Santos, João Lucas; Souza, Djavam, Éverton; Jean Carlos, Richard Franco e Albuquerque.

Após a derrota para o Vila Nova na última rodada, o Criciúma foi parar na nona posição com 46 pontos, conquistados em onze vitórias, treze empates e nove derrotas. Com a quinta melhor defesa da temporada, o elenco catarinense pode pular três posições na tabela e alcançar assim a parte de cima. No entanto, se quiser tornar-se candidato ao acesso, terá de torcer por derrotas dos oponentes. A diferença para o Vasco, quarto lugar, é de seis pontos.

Do outro lado, o Náutico segue na lanterna da Série B com apenas 30 pontos, forte candidato ao rebaixamento da terceira divisão. Mesmo com a vitória contra o Tombense na última rodada, o elenco pernambucano ainda se mantém na última posição, com sete pontos a menos do que o primeiro time fora da degola. São oito vitórias, seis empates e dezenove derrotas.

Próximos jogos:

CRICIÚMA:

Criciúma x Ituano – Sábado, 15/10 às 19h

Vasco x Criciúma – Quinta-feira, 20/10 às 21h

NAÚTICO:

Novorizontino x Náutico – Sexta-feira, 14/10 às 21h30

Náutico x Grêmio – Domingo, 23/10 às 16h

