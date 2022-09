Onde assistir CSA x CRB ao vivo: transmissão, horário e escalação (10/9)

Tem Clássico das Multidões hoje! Pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão, CSA e CRB se enfrentam neste sábado, 10 de setembro, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Saiba onde assistir CSA x CRB ao vivo hoje e todas as informações do clássico na rodada.

O CSA briga para se afastar da zona de rebaixamento com 31 pontos na 16ª posição. Já o CRB vem na 8ª posição com 39 pontos conquistados.

Onde assistir CSA x CRB hoje ao vivo

O jogo entre CSA e CRB hoje tem transmissão no SporTV e Premiere, às 16h (horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode acompanhar pelo GloboPlay, serviço de streaming.

Preparado para curtir o Clássico das Multidões neste sábado? A disputa entre CSA e CRB, no futebol de Maceió, será transmitida ao vivo para todo o território nacional em operadoras de TV por assinatura. O Premiere, entretanto, só está disponível por valor extra na mensalidade em diferentes pacotes, valendo R$ 59,90, até R$ 89,90.

Não é assinante da TV fechada? Fique tranquilo porque você também tem a opção de acompanhar todos os lances ao vivo pelo GloboPlay, plataforma de streaming.

O GloboPlay dispõe de filmes, séries, novelas e desenhos, além da retransmissão de canais ao vivo da Globo pela plataforma, onde apenas usuários é quem possuem o acesso total. É possível assistir pelo celular, tablet, computador ou até na smart TV. Se você ainda não é usuário, procure no site www.globoplay.globo o melhor pacote para o seu bolso entre os valores de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

CSA x CRB

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (FIFA)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)

Rodada: 29ª do Campeonato Brasileiro da Série B

Histórico de jogos entre CSA x CRB

Em toda a história do Clássico das Multidões, as equipes se enfrentaram em 91 oportunidades, sendo 35 vitórias ao time do CRB, 34 empates entre as duas e 22 triunfos ao CSA, de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol.

No quesito gols, o CRB também leva vantagem com 93 marcações diante de 74 do CSA. Por isso, a partida deste sábado pela Série B do Brasileirão pode mudar as estatísticas do embate.

Os jogos foram realizados pelo Brasileirão Série B, Copa do Nordeste e Campeonato Alagoano. O último encontro foi no dia 1º de julho de 2022, na temporada atual, pela 10ª rodada da segunda divisão do Brasileiro.

Os times buscaram a vitória, mas nenhum deles saiu do zero a zero, marcando apenas um ponto cada.

Confira no vídeo do portal GE a seguir como foi a última rodada das equipes.

