Onde assistir CSA x Operário PR ao vivo, horário e escalações (14/05)

Pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, CSA e Operário do Paraná se enfrentam neste sábado, 14 de maio, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, capital do estado de Alagoas. Para saber todas as informações do confronto, veja onde assistir CSA x Operário PR ao vivo a seguir.

Onde assistir CSA x Operário PR ao vivo

O jogo entre CSA e Operário PR hoje será transmitido no Premiere, a partir das 20h30, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o Premiere exibe o jogo da Série B do Brasileirão neste sábado para todos os estados do Brasil, com o produto disponível apenas para operadoras de TV por assinatura e também online.

Para ter acesso na plataforma, você deve baixar o aplicativo no celular, tablet, computador ou até mesmo pela smart TV.

Lembrando que assinante Globo Play e que possui o Premiere na programação também pode assistir.

Informações do jogo CSA x Operário PR hoje:

Data: 14/05/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió, capital do estado de Alagoas

Arbitragem: Diego Pombo Lopez

Onde assistir: Premiere

CSA e Operário PR na Série B do Brasileirão

Em 15º lugar com 6 pontos, o CSA contabiliza uma vitória, três empates e dois jogos perdidos e, por isso, entra em campo neste sábado procurando o segundo triunfo neste início de temporada. O elenco alagoano pode alcançar a parte de cima da classificação mas precisa também torcer por tropeços dos adversários na rodada.

Do outro lado, o Operário permanece em 8º lugar com 8 pontos, ou seja, mantém um desempenho regular na competição com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Se vencer o confronto deste sábado, o grupo paranaense pula para o G4 e segue vivo na disputa pelo acesso.

Prováveis escalações de CSA x Operário PR:

Escalação de CSA: Marcelo Carne; Diego Renan, Werley, Lucão, Igor; Giva, Didira, Geovane, Lourenço; Marco Túlio e Barcellos. Técnico: José Ricardo Mannarino

Escalação do Operário PR: Vanderlei; Arnaldo, Thales, Reniê, Fabiano; André Lima, Marcelo Oliveira, Reina, Ricardinho, Thomaz; Paulo Sérgio. Técnico: Claudinei Oliveira

Retrospecto de CSA x Operário PR:

CSA 2 x 4 Operário (Série B)

Operário 0 x 2 CSA (Série B)

CSA 1 x 0 Operário (Série B)

Veja como foi o último jogo entre os times.