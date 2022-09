Onde assistir CSA x Tombense ao vivo hoje e horário da Série B (26/09)

O CSA recebe o Tombense nesta segunda-feira, 26 de setembro, com o objetivo principal de se afastar da zona de rebaixamento no Brasileirão da Série B. A partida é válida pela 31ª rodada, às 20h (Horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé. Confira onde assistir CSA x Tombense ao vivo hoje e todas as informações.

Onde assistir CSA x Tombense ao vivo hoje

O jogo do CSA e Tombense hoje vai passar no SporTV e Premiere, na TV fechada, às 20h (Horário de Brasília), além da plataforma GloboPlay, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Os canais só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura, enquanto o GloboPlay pode ser encontrado por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês em diferentes pacotes.

CSA X TOMBENSE:

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa

Árbitro de vídeo: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA)

Na reta final da temporada, o CSA corre contra o tempo para deixar a zona de rebaixamento e evitar a queda até a terceira divisão do Brasileiro. Em 17º lugar com 32 pontos, é o primeiro time na degola com seis vitórias, catorze empates e dez derrotas. Sem vencer por três rodadas, precisa pontuar nesta segunda-feira se quiser continuar na briga pela permanência.

Do outro lado, o Tombense vem na 12ª posição com 40 pontos, conquistados em nove vitórias, treze empates e oito derrotas. O elenco mineiro tem pouquíssimas chances de disputar o acesso, já que possui oito a menos do que o Vasco, o quarto colocado na zona de classificação, além de brigar com outros sete times na tabela.

Prováveis escalações de CSA x Tombense

Escalação do CSA: Paulo Ricardo; Igor, Guilherme, Lucão, Diego Renan; Geovane, Giva Santos, Gabriel, Lourenço; Lucas Barcelos e Elton.

Escalação do Tombense: Felipe Garcia; David, Ednei, Roger Carvalho, Emerson; Zé Rafael, Rodrigo, Renatinho, Frizzo; Jean Lucas e Ciel.

Classificação da Série B do Brasileirão atualizada

O Cruzeiro já está garantido na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, faltam apenas três vagas na parte de cima da classificação para definir quem serão os sortudos a voltarem para a elite do futebol.

Na parte de baixo, os elencos correm contra o tempo para escaparem da zona de rebaixamento até a terceira divisão do torneio. São 38 rodadas, divididas em primeiro e segundo turno na temporada.

1 Cruzeiro – 68 pontos

2 Grêmio – 53 pontos

3 Bahia – 52 pontos

4 Vasco – 48 pontos

5 Londrina – 45 pontos

6 Ituano – 44 pontos

7 Ponte Preta – 43 pontos

8 Sport – 43 pontos

9 Sampaio Corrêa – 42 pontos

10 CRB – 40 pontos

11 Criciúma – 40 pontos

12 Tombense – 40 pontos

13 Vila Nova – 37 pontos

14 Novorizontino – 36 pontos

15 Chapecoense – 35 pontos

16 Guarani – 35 pontos

17 CSA – 32 pontos

18 Brusque – 31 pontos

19 Operário PR – 31 pontos

20 Náutico – 27 pontos

