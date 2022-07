Onde assistir Cuiabá x Botafogo ao vivo e horário do jogo (10/07)

Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber onde assistir Cuiabá x Botafogo ao vivo! Neste domingo, 10 de julho, as equipes disputam os três pontos a partir das 19h (Horário de Brasília), na Arena do Pantanal, na cidade de Cuiabá. O confronto é válido pela décima sexta rodada do Brasileirão e tem transmissão para todo o país.

Os anfitriões querem os três pontos para escaparem da zona de rebaixamento, enquanto os visitantes podem alcançar o G4 nas próximas rodadas.

Onde assistir Cuiabá x Botafogo hoje:

Horário: 19h (horário de Brasília)

Onde assistir Cuiabá x Botafogo hoje: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Jefferson Moreira / VAR: Daiane Caroline Muniz

O Premiere e o Globo Play transmitem o jogo do Cuiabá e Botafogo hoje, pela rodada do Campeonato Brasileiro a partir das 19h (Horário de Brasília), neste domingo, 10 de julho de 2022.

Sem transmissão pela televisão aberta, o único meio do torcedor curtir as emoções do jogo de hoje será através do canal, disponível em operadoras de TV por assinatura, ou pelos aplicativos online. O pay-per-view está disponível por valor extra na mensalidade.

Online, os aplicativos do Premiere e Globo Play podem ser encontrados para celular, tablet, computador e smart TV para assinantes.

CUIABÁ:

O Cuiabá chega para o confronto deste domingo depois de vencer o Avaí por 2 a 1, fora de casa. O resultado quebrou a sequência de quatro rodadas sem vencer do time no Brasileirão. O elenco aparece na 18ª posição do campeonato com 16 pontos, colecionando quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas.

O desempenho tem deixado bastante a desejar este ano. Foram apenas onze gols marcados e dezessete sofridos, o que mostra o problema no ataque e como a defesa é vazada para o time. Se vencer o jogo de hoje, o clube deixa a zona de rebaixamento, mas terá de contar com tropeços do Goiás e Atlético Goianiense.

BOTAFOGO:

O Botafogo venceu o RB Bragantino por 1 a 0 na rodada passada do Brasileirão. O clube carioca está na 9ª posição com 21 pontos, contabilizando até aqui seis vitórias, três empates e seis derrotas então.

Porém, é necessário lembrar que se o Fogão vencer hoje, ele não entra para o G4, precisando vencer também nas próximas rodadas já que a diferença com o quarto colocado neste momento é de seis pontos.

O time fez dezessete gols, enquanto tomou 19, uma marca que mostra a dificuldade em que o elenco de Luis Castro tem dentro de campo para segurar o resultado, nos dois lados.

Prováveis escalações de Cuiabá x Botafogo:

Alan está suspenso, enquanto André é o desfalque para o comandante António Oliveira.

Escalação do Cuiabá: Walter; Marllon, Uendell, Joaquim, João Lucas; Osorio, Camilo, Gava; Valdívia, Luis e Rodriguinho.

Matheus Nascimento não foi relacionado pelo técnico Luis Castro. Além dele, Gustavo Sauer também está fora do jogo de hoje por lesão.

Escalação do Botafogo: Gatito; Kanu, Victor Cuesta, Philipe Sampaio; Daniel Borges, Lucas Fernandes, Patrick de Paula, Romildo, Hugo; Erison e Piazon.

Quem joga hoje no Brasileirão 2022?

Seis jogos serão realizados neste domingo, 10 de julho, pela décima sexta rodada do Brasileirão!

Com transmissão ao vivo em cada um deles, o torcedor pode prestigiar o clássico entre Flamengo e Corinthians, a reunião das maiores torcidas do país em uma só partida.

Outro destaque vai para o jogo entre Fortaleza e Palmeiras, líder contra lanterna, além do jogo por Atlético Mineiro e São Paulo, que promete muita qualidade.

Confira todos os jogos do Brasileirão hoje e onde assistir ao vivo.

Coritiba x Juventude – 11h (Premiere)

Corinthians x Flamengo – 16h (Globo e Premiere)

Atlético MG x São Paulo – 18h (Premiere)

Santos x Atlético Go – 18h (Premiere)

Fortaleza x Palmeiras – 18h (Premiere)

Cuiabá x Botafogo – 19h (SporTV e Premiere)

