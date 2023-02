Equipes disputam neste domingo a sétima rodada do Campeonato Carioca no Estádio Mané Garrincha, em Brasília

Horário do jogo do Botafogo hoje x Boavista: qual canal vai passar (05/02)

Terceiro lugar na classificação da Taça Guanabara, o Botafogo enfrenta o Boavista neste domingo, 5 de fevereiro, pela sétima rodada do Campeonato Carioca na primeira fase. A bola vai rolar no jogo do Botafogo hoje às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O árbitro do jogo do Botafogo hoje vai ser Matheus Carneiro Torres, com os assistentes Thiago Rosa de Oliveira e Wallace Muller Barros.

Onde assistir jogo do Botafogo hoje ao vivo

O jogo do Botafogo hoje vai passar no BandSports às 16h, horário de Brasília.

Pela nova temporada do Campeonato Carioca, o Grupo Bandeirantes é o novo responsável pelos direitos de imagens da competição. A emissora levou a melhor na negociação com a FERJ e por isso vai transmitir o jogo do Botafogo hoje contra o Boavista.

No entanto, a partida só vai passar no BandSports, canal disponível em operadoras de TV por assinatura. Dá para sintonizar em qualquer lugar do Brasil.

É preciso ser assinante da TV paga para curtir as emoções do Boavista contra o Botafogo hoje.

Daniel Borges fora do jogo de hoje

O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida deste domingo contra o Boavista.

Daniel Borges não vai jogar para acompanhar o nascimento da filha, segundo noticiou o portal GE, enquanto Carlos Alberto segue machucado e em tratamento no departamento médico.

O técnico Luis Castro deve escalar o time com Tchê Tchê no meio, ao lado de Patrick de Paula, Lucas Piazon, Victor Sá e Tiquinho.

Provável escalação do jogo Botafogo hoje: Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Cuesta, Marçal; Tchê Tchê, Patrick de Paula, Gabriel Pires; Lucas Piazon, Victor Sá e Tiquinho.

Confira a lista de relacionados.

Atletas relacionados para o jogo com o Boavista 📄☑️ #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/FcZxKEg7Oq — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 4, 2023

Por que o jogo vai ser em Brasília?

O jogo do Botafogo hoje contra o Boavista vai ser em Brasília, no Mané Garrincha, por conta de uma ação idealizada pela empresa Metrópoles Sports.

Ontem, o clássico mineiro entre América Mineiro e Cruzeiro também foi disputado em Brasília como ação da empresa Metrópoles. Hoje, é a vez do Botafogo entrar em campo para receber os aplausos dos torcedores que moram no Distrito Federal.

Como o mando de campo é do Boavista, o time de Saquaresma em conjunto com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) concordou com a ação da empresa brasiliense.

