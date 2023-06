Onde assistir Flamengo feminino x Santos no Brasileirão ao vivo - 18/06

Flamengo disputa as quartas de final do Brasileirão. Foto: Reprodução Paula Reis / Flamengo

Equipes se enfrentam pelas quartas de final do Brasileirão neste domingo, no Estádio Raulino de Oliveira

O torcedor quer saber como assistir o jogo do Flamengo feminino hoje? As garotas da Gávea entram em campo neste domingo, 18/06, para enfrentarem o Santos no primeiro jogo das quartas de final do Brasileirão. Com início às 16h, o palco vai ser o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Quem perder não está eliminado. O jogo de volta entre Santos e Flamengo está marcado para o próximo domingo, 25 de junho, na Vila Belmiro, às 10h, horário de Brasília.

Onde assistir jogo do Flamengo feminino ao vivo

Você pode acompanhar os lances de Flamengo x Santos feminino na TV Globo e SporTV 3 às 16h.

Com narração de Gustavo Villani, a Globo exibe a partida para os estados do RJ, SC, PR, MG, ES, GO, TO, MS, MT, BA, SE, AL, PE, RN, CE, PI, MA, PA, AM, RO, RR, AP, AC e DF, além de Santos.

Já o SporTV transmite o jogo do Flamengo feminino para todo o Brasil. Quem é assinante pode ver a retransmissão do canal no serviço de streaming GloboPlay.

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

Na primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino, o Flamengo ocupou a quinta posição com 31 pontos, somados em dez vitórias, um empate e quatro derrotas. Com a vitória neste domingo, as garotas da Gávea garantem a vantagem dentro de casa nas quartas de final e seguem rumo à classificação.

Do lado do Santos, as Sereias da Vila terminaram em quarto lugar com 32 pontos, conquistados em dez vitórias, dois empates e três derrotas na primeira fase. Dentro da zona de classificação, o Peixe confirmou a vaga e agora luta pelo título do Brasileirão. O último desafio do elenco feminino foi contra o Real Ariquemes ainda na primeira etapa.

SILÊNCIO PRO ANÚNCIO DA BRABA 📢📢📢 Que domingo as #MeninasDaGávea têm um compromisso importantíssimo pelas quartas de final do @BRFeminino todo mundo sabe. Mas a Rafa Silva tá passando pra lembrar que o ingresso tá facinho facinho. É só levar 1kg de alimento não perecível lá… pic.twitter.com/H2CUySK7XO — Time Flamengo (@TimeFlamengo) June 17, 2023

Chaveamento do Brasileirão Feminino

O chaveamento do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, organizado pela CBF, traz oito clubes nas quartas de final.

Todas as fases, incluindo a final, são disputadas em ida e volta. Os mandos de campo são definidos pela campanha, ou seja, quem tem a melhor campanha joga em casa.

Confira o chaveamento completo do Brasileirão feminino.

QUARTAS DE FINAL:

Cruzeiro x Corinthians (1)

Flamengo x Santos (2)

São Paulo x Palmeiras (3)

Internacional x Ferroviária (4)

SEMIFINAL:

Vencedor quartas 1 x Vencedor quartas 2

Vencedor quartas 3 x Vencedor quartas 4

FINAL:

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

