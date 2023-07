Onde assistir Flamengo x Corinthians sub 17 ao vivo no Brasileirão - 27/07

Onde assistir Flamengo x Corinthians sub 17 ao vivo no Brasileirão – 27/07

Pela quarta rodada do Brasileirão, o duelo entre Flamengo x Corinthians sub 17 será realizado nesta quinta-feira, 27 de julho, no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, às 15h (Horário de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Onde vai passar Flamengo x Corinthians sub 17 ao vivo

O jogo Flamengo x Corinthians sub 17 vai passar no Sportv na TV paga nesta quinta-feira, a partir das 15 horas. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o jogo. Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode acompanhar o canal na plataforma de streaming.

JOGO DO FLAMENGO X CORINTHIANS HOJE

Horário: 15h (De Brasília)

Local: Estádio da Gávea

Onde assistir Flamengo x Corinthians sub 17 hoje: Sportv

O próximo jogo do Flamengo será contra o América MG, marcado para quarta-feira, 02/08 às 15h no Sesc Alterosa, MG. Já o Corinthians vai enfrentar o Cuiabá no Parque São Jorge, também às 15h de quarta. Ambos são válidos pela 5ª rodada.

Como funciona o Brasileirão sub 17?

Fundado em 2019 pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, o Campeonato Brasileiro Sub 17 reúne as principais equipes de base do Brasil em um torneio. O Flamengo é o maior campeão com duas taças, enquanto Fluminense, Internacional e Palmeiras somam uma cada.

O Brasileirão é disputado por vinte clubes em pontos corridos. Eles são divididos em dois grupos de dez cada, onde se enfrentam por nove rodadas em turno único. Os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final, onde o chaveamento funciona da seguinte maneira: o primeiro do grupo A joga contra o quarto do B, o segundo do B contra o terceiro do A e assim sucessivamente.

Daí, jogam a semifinal e a final. Todos os jogos acontecem em ida e volta, com exceção da final, que é em partida única. Na temporada passada, o Palmeiras venceu o Grêmio na final.

GRUPO A - Classificação atualizada

1 Corinthians - 9 pontos

2 Internacoinal - 7 pontos

3 Atlético MG - 7 pontos

4 Botafogo - 6 pontos

5 Bragantino - 6 pontos

6 Fluminense - 5 pontos

7 Flamengo - 4 pontos

8 Ceará - 4 pontos

9 América MG - 2 pontos

10 Cuiabá - 0 pontos

GRUPO B - Classificação atualizada

1 São Paulo - 12 pontos

2 Palmeias - 12 pontos

3 Santos - 9 pontos

4 Athletico PR - 7 pontos

5 Cruzeiro - 6 pontos

6 Goiás - 4 pontos

7 Grêmio - 3 pontos

8 Fortaleza - 2 pontos

9 Atlético GO - 1 ponto

10 Bahia - 1 ponto

Quem venceu mais o clássico na categoria sub 17?

Não há como negar que o duelo entre Flamengo e Corinthians é um dos principais clássicos do futebol brasileiro. Nesta quinta-feira, as categorias de base se enfrentam pelo Brasileirão, na quarta rodada, no Rio de Janeiro. Este vai ser o décimo confronto entre as duas equipes.

De acordo com o portal de estatísticas O Gol, o Rubro-Negro soma seis vitórias contra três do Timão. No quesito gols, o Flamengo balançou as redes em 15 oportunidades enquanto o Corinthians marcou 10. Os dois se enfrentaram pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Rio.

O último encontro entre os dois times aconteceu em 17 de agosto de 2019, pela final do Brasileirão sub 17, com a vitória do Flamengo por 2 a 1.

Leia também:

Quantas Copa do Brasil o Flamengo tem até hoje?