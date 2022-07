Onde assistir Fortaleza e Santos hoje (24/07): transmissão e horário

Disputa neste domingo entre Fortaleza e Santos é válida pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão

Prepare-se torcedor e saiba onde assistir Fortaleza e Santos hoje. As equipes se enfrentam na noite deste domingo, 24 de julho, pela 19ª rodada do Brasileirão, no Arena Castelão, em Fortaleza. A bola vai rolar a partir das 19h (Horário de Brasília), com transmissão para todo o país na rodada.

Onde assistir Fortaleza e Santos hoje

A partida de Fortaleza e Santos terá transmissão do SporTV e Premiere (TV fechada), e no Globo Play (Serviço de streaming), a partir das 19h (Horário de Brasília), pela rodada do Brasileirão neste domingo.

Sem tarnsmissão pela televisão aberta, o torcedor deve sintonizar os canais do SporTV e Premiere, disponíveis somente em operadoras por assinatura, para curtir cada lance do futebol neste domingo. O pay-per-view, aliás, só pode ser acessado por valor extra na mensalidade.

Online, onde assistir Fortaleza e Santos é através do Globo Play, serviço de streaming em acesso no tablet, computador, smart TV e celular.

O Fortaleza conseguiu escapar da lanterna do Brasileirão, mas ainda está na zona de rebaixamento. Em 19º com 14 pontos, o grupo cearense contabiliza três vitórias, cinco empates e dez derrotas. Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza tem mostrado certa melhora no desempenho dentro de campo, mas não consegue garantir o resultado positivo ao apito final. Na última rodada perdeu para o RB Bragantino.

Do outro lado, o Santos faz uma boa campanha ao aparecer na 10ª posição com 25 pontos, contabilizando seis vitórias, sete empates e cinco derrotas. Com o saldo de gols em 22 marcados e 16 sofridos, o grupo mostra que o ataque faz a diferença mesmo fora de casa. O técnico Marcelo Fernandes era quem estava no comando do elenco mas, com a contratação de Lisca, o novo comandante deve assumir.

Lisca estreia hoje no comando do Santos

O Santos confirmou que este domingo será a estreia do técnico Lisca no comando do Santos. O treinador deixou o Sport recentemente para assinar com o Peixe, que ficou sem técnico após a demissão de Fabian Bustos.

Na tarde de sexta-feira, 22 de julho, ele foi registrado oficialmente no BID da CBF e por isso está apto para treinar o elenco no Brasileirão.

Esta será a primeira vez do profissional no Santos. Lisca, entretanto, possui vasta experiência no futebol brasileiro, com passagens por Náutico, Sampaio Corrêa, Ceará, Joinville, Internacional, Paraná, Guarani, Criciúma, Sport, Vasco e América MG.

Peixão realizou, nesta manhã, o último treino antes da viagem para Fortaleza. Amanhã é dia de #Brasileirão e de estreia do técnico Lisca! ⚪⚫ pic.twitter.com/FOG7laoujb — Santos FC (@SantosFC) July 23, 2022

Fortaleza x Santos – 19ª rodada do Brasileirão

Horário : 19h (Horário de Brasília)

: 19h (Horário de Brasília) Local : Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

: Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará Onde assistir Fortaleza e Santos hoje: SporTV, Premiere e Globo Play

SporTV, Premiere e Globo Play Arbitragem : Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

: Wilton Pereira Sampaio (FIFA) VAR: Elmo Alves Resende Cunha

