Transmissão jogo do Santos hoje na Copinha e escalação - 07/01/2023

Hoje, o Santos vai enfrentar o Falcon em busca da classificação antecipada na Copinha. Líder do grupo 26 com três pontos, o elenco entra em campo às 15h15 (horário de Brasília) pela segunda rodada no Estádio Brunão, em Santo André. Saiba onde assistir ao jogo do Santos hoje ao vivo pela TV fechada e no streaming.

+ Eterno clube do Rei, Santos se pronuncia após morte de Pelé

Qual canal vai passar jogo do Santos hoje na Copinha?

O jogo do Santos hoje na Copinha terá transmissão do SporTV e GloboPlay às 15h15 (horário de Brasília).

Com transmissão por todo o país, o canal pago está disponível somente para assinantes que possuem a emissora no plano entre as operadoras. Para quem não tem, basta entrar em contato e obter no pacote.

O GloboPlay, por outro lado, também está disponível apenas para assinantes, mas só pelo aplicativo ou no próprio site.

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Brunão, em Santo André

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Como vem Falcon e Santos na Copinha hoje?

Diante do Santo André, o anfitrião do grupo, o Falcon conquistou apenas um pontinho após ficar no empate em 1 a 1 na primeira rodada da Copinha. Com o resultado, o elenco do Sergipe foi parar em segundo no grupo 26. Se vencer neste sábado poderá brigar por uma vaga na próxima fase.

O elenco do Santos é o líder do grupo com 3 pontos. Na estreia, o Peixe venceu o São Raimundo por 3 a 1 e, por isso, podem encaminhar a classificação até a próxima fase se carimbarem a vitória também na segunda rodada. Na temporada passada, o Peixe foi até a final mas perdeu para o Palmeiras.

Escalação do jogo do Falcon hoje: Luca Souza; João Felipe, Murilo, Diego, Wanderson; Gabriel Cardoso, Gabriel, Ruan, Cauan; David Luiz.

Escalação do jogo do Santos hoje: Edu Araujo; Cadu, Thiago Ribeiro, Jair, Kevyson; Hyan, Balão, Ivonei, Gabriel Miranda; Fernandinho e Deivid.

Confira como foi a última partida do Santos.



Grupo do Santos na Copinha

Na Copinha, o Santos está no grupo 26 ao lado do Falcon, Santo André e São Raimundo com sede em Santo André, no estado de São Paulo.

Na primeira rodada, o elenco venceu o São Raimundo e por isso conquistou a liderança do grupo. Já o Falcon empatou com o Santo André também na rodada de estreia. Valendo a vaga antecipada, o Peixe promete buscar os três pontos neste sábado.

GRUPO 26

1 Santos - 3 pontos

2 Falcon - 1 ponto

3 Santo André - 1 ponto

4 São Raimundo RR - 0 pontos

Jogos da Copinha hoje

Além do jogo do Santos hoje, outros embates na segunda rodada também serão disputados neste sábado, pela primeira fase da Copinha.

Saiba quais são eles e os horários.

11h - Mixto x Atlético MG

11h - Ibrachina x Canaã

13h - Vocem x Retrô

13h - Desportivo Brasil x Camboriú

13h - Rio Claro x Ceará

13h - EC São Bernardo x Operário PR

13h - Santo André x São Raimundo

13h - Mauá x Nova Iguaçu

13h - Juventus x Remo

13h15 - Água Santa x Galvez

13h15 - Botafogo PB x Santa Cruz

15h - Oeste x Rosário Central

15h15 - Ponte Preta x América MG

15h15 - Ituano x CRB

15h15 - Sharjah Brasil x Madureira

15h15 - CSA x Bahia

15h15 - Falcon x Santos

15h15 - Mauaense x Vila Nova

15h15 - São Caetano x Fortaleza

16h - Atlético GO x Itabaiana

16h45 - Lemense x Maringá

17h15 - Fluminense PI x Internacional

17h15 - Audax x Capital TO

18h15 - Botafogo SP x Sampaio Corrêa

19h - RB Bragantino x ABC

19h30 - Marília x Porto Velho

19h30 - Hercílio Luz x Vasco

21h45 - CSP x São Paulo

