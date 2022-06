Onde assistir Goiás x Ceará ao vivo: canal, transmissão e horário (12/06)

Empatados na pontuação, as equipes de Goiás e Ceará disputam neste domingo, 12 de junho, os três pontos em confronto válido pela décima primeira rodada do Brasileirão. Com início marcado para as 16h (Horário de Brasília), o palco será o Estádio da Serrinha, em Goiânia. Saiba onde assistir Goiás x Ceará hoje ao vivo.

Onde assistir Goiás x Ceará hoje ao vivo?

O jogo do Goiás x Ceará hoje será transmitido ao vivo na Globo e Premiere.

Pela TV aberta aos estados de Goiás e Ceará, a Globo vai exibir as emoções do confronto do Brasileirão neste domingo ao vivo e de graça. Basta sintonizar a emissora em seu televisor e curtir ao vivo.

Já o canal Premiere está disponível somente para operadoras de TV por assinatura, ou através do aplicativo para tablets, computador, celular e na smart TV pelo streaming Globo Play.

Informações do jogo do Goiás x Ceará hoje:

Data: 12/06/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA)

Onde assistir: Globo e Premiere

Goiás busca o G4 do Brasileirão

Com três partidas sem perder em sequência, o Goiás entra em campo neste domingo pronto para pontuar em seu favor e subir na classificação do Brasileirão. Ocupando a 13ª posição com 13 pontos, os anfitriões estão empatados na pontuação com os adversários, buscando o resultado de qualquer modo para disparar na tabela.

Enquanto Dadá cumpre suspensão, os atletas Hugo, Luiz Felipe, Diego e Matheusinho seguem em recuperação na DM do clube.

Escalação do Goiás: Tadeu; Reynaldo, Sidimar, Caetano; Matheus Sales, Jackson, Elvis, Fellipe Bastos, Maguinho; Vinicius e Raul. Técnico: Jair Ventura

Ceará entra em campo após saída de Dorival Júnior

O time do Ceará foi surpreendido com a saída do técnico Dorival Junior para o Flamengo, logo após a saída do português Paulo Sousa. Agora, quem comanda o elenco é o interino Pedro Sotero, enquanto o clube aguarda para contratar outro treinador.

Os cearenses estão na 12ª posição com 13 pontos, colecionando seis rodadas sem perder dentro e fora de casa. Por isso, querem manter o padrão no Brasileirão e seguir até conquistarem o seu espaço no G4 da competição.

No plantel de jogadores, Nino Paraíba e Rodrigo Lindoso cumprem suspensão, enquanto Kelvyn, Dentinho e Léo Rafael estão lesionados.

Escalação do Ceará: João Ricardo; Michel, Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco; Richardson, Richard Cândido, Fernando Sobral; Vina, Cleber e Mendoza. Técnico: Pedro Sotero

Palpites Goiás x Ceará

Mesmo sem treinador “oficialmente”, o time do Ceará é o favorito a sair com a vitória neste domingo, pela décima primeira rodada do Brasileirão.

O elenco vem de boa sequência no campeonato, sem perder por seis rodadas seguidas e, mesmo fora de casa, deve garantir os três pontos.

O Goiás, por outro lado, promete se esforçar para se igualar ao rival. O clube goiano também contabiliza boa sequência, com três partidas sem perder, dando trabalho aos cearenses.