Como assistir jogo do Ceará hoje na Copinha e horário - 07/01/2023

Neste sábado, o jogo do Ceará hoje vai ser contra o Rio Claro pela segunda rodada da Copinha no grupo 22. O elenco cearense busca a primeira vitória na competição jogando no Estádio Senador Ermírio de Moraes, em Alumínio, com a bola rolando às 13h (horário de Brasília). Confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo no streaming.

Transmissão jogo do Ceará hoje na Copinha

O Youtube vai transmitir o jogo do Ceará hoje na Copinha às 13h (horário de Brasília).

Sem transmissão na TV, a única maneira de curtir a partida entre Rio Claro e Ceará neste sábado vai ser pela plataforma de vídeos gratuita. O canal do Paulistão no Youtube transmite as imagens de graça para todos os usuários do Brasil.

Dá para assistir pelo navegador ou no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio Senador Ermírio de Moraes, em Alumínio

Onde assistir: Youtube

Como vem Rio Claro x Ceará ao jogo?

Jogando em casa, o elenco do Rio Claro estreou com vitória diante do Sharjah Brasil na primeira rodada do grupo 22 na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os anfitriões estão em segundo lugar com 3 pontos, empatados com o Madureira. Se ganhar neste sábado e o rival carioca perder, aí o time poderá encaminhar a vaga.

Do outro lado, o Ceará precisa vencer neste sábado se quiser se manter vivo na competição de base. Na primeira rodada o time foi derrotado pelo Madureira por 1 a 0 e por isso está em terceiro lugar sem pontos marcados. Esta é a última chance do Ceará se quiser brigar até mesmo pelo título.

Veja como foi o último jogo do Ceará na Copinha.



Escalações do jogo de hoje:

O time do Rio Claro deve se manter o mesmo para o jogo deste sábado.

Escalação do jogo do Rio Claro hoje: Gabriel Santos; Peu, Luiz Felipe, Wallace, Whelbeton; Ryan, Linhares, Juninho; Tubarão, Maik e Carlinhos.

Do lado do Ceará, a escalação também deve ser a mesma.

Escalação do jogo do Ceará hoje: Carlos Henrique; Atila, Jonathan, Caique Nunes, João Vitor; Wesllen, Fernando, João Vitor dos Santos, Pablo, Leonardo; Daniel.

Grupo do Ceará na Copinha

O Ceará está no grupo 22 da Copinha ao lado do Rio Claro, Madureira e Sharjah Brasil, com sede em Aluminío, em São Paulo.

O elenco cearense foi derrotado pelo Madureira na primeira rodada. Com três pontos, o time está em primeiro lugar com três pontos, enquanto o Rio Claro segue em segundo depois de vencer o Sharjah.

Para o Ceará a situação é complicada. Terá que vencer neste sábado para seguir vivo na briga.

GRUPO 22

1 Madureira - 3 pontos

2 Rio Claro - 3 pontos

3 Ceará - 0 pontos

4 Sharjah Brasil - 0 pontos

