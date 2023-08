Onde assistir Grêmio x Fluminense no Brasileirão de graça hoje - 13/08

Hoje tem jogão entre Grêmio e Fluminense, dois candidatos ao título, pela 19ª rodada do Brasileirão neste domingo, 13 de agosto, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A transmissão da partida começa às 16h, horário de Brasília, por isso saiba onde assistir.

Globo vai transmitir o jogo do Grêmio x Fluminense hoje?

A Globo transmite na TV aberta Grêmio e Fluminense hoje às 16h, horário de Brasília, para os estados de RJ, RS, SC, ES, TO, BA, SE, PB, RN, CE, PI, MA, PA, AM, RO, RR, AP, AC, DF e Juiz de Fora com Gustavo Villani, Júnior e Paulo Nunes. O Premiere, na TV paga, exibe a partida para todo o país.

O Grêmio não vence há duas rodadas, em sexto lugar com 30 pontos. Como vai disputar a semifinal da Copa do Brasil no meio da semana, o treinador Renato Gaúcho vai optar por um time misto com Gabriel; João Pedro, Bruno Alves, Rodrigo Ely, Reinaldo; Villasanti, Carballo, Bitello; Ferreirinha, João Pedro Galvão e Luis Suárez.

O Fluminense, por outro lado, carimbou o passaporte para as quartas de final da Libertadores, mas agora concentra as suas atenções no Brasileirão, em terceiro com 31 pontos, empatado com o Flamengo, Palmeiras e Bragantino. Fernando Diniz deve utilizar os titular hoje com Fábio; Nino, Marlon, Marcelo, Samuel Xavier; André, Martinelli, PH Ganso; Jhon Arias, Keno e Germán Cano.

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima

Onde assistir: Globo e Premiere

Como assistir o Grêmio no Globoplay de graça?

Como a Globo é um canal da televisão aberta, o torcedor pode assistir a programação de forma gratuita no Globoplay, plataforma digital de streaming de vídeos. Lembre-se que o serviço funciona de acordo com a região do usuário, ou seja, somente aqueles que moram nos estados indicados vão acompanhar a partida ao vivo.

Mas como funciona a retransmissão do Globoplay?

Opção 1) Você pode acessar www.globoplay.globo.com no navegador do celular ou computador. Clique na opção "entrar", digite o seu login na Conta Globo e, caso não tenha, vá na opção ''cadastre-se'' de maneira gratuita. Siga o passo a passo, retorne para o menu principal e escolha o ícone da Globo. Espere a imagem carregar e assista a TV.

Opção 2) Baixe o aplicativo Globoplay no seu celular, Android ou iOS, clique em ''entrar'', insira o login da Conta Globo ou cadastre-se gratuitamente. Daí, vá na opção ''Agora'', no menu inferior, e assista a programação em tempo real.

Suárez vai sair do Grêmio?

O futuro de Luis Suárez é um dos assuntos mais comentados por torcedores do Grêmio. Isso porque Lionel Messi, aos 36 anos, trocou o Paris Saint-Germain pelo Inter Miami, dos Estados Unidos, sob a premissa de ter uma vida tranquila e momentos com a família, a esposa Antonella e os três filhos.

Suárez, também 36, deixou o Nacional do Uruguai, disputou a Copa do Mundo com o Uruguai no Catar e, no começo deste ano, assinou contrato com o Grêmio até dezembro de 2024. Porém, Suárez chegou a cogitar a mudança para os Estados Unidos para jogar ao lado do amigo, mas a diretoria do Tricolor mostrou resistência, segundo informações da emissora ESPN.

Suárez chegou a cogitar pagar a multa e os outros valores, mas a diretoria não aceitou. Existe também o problema físico com o uruguaio, já que tem apresentado dores no joelho direito, impossibilitado de jogar. O treinador Renato Gaúcho ressaltou a 'novela mexicana', mas confirmou em entrevista em 26 de julho que Suárez fica.

