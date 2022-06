Onde assistir Guarani x Ituano ao vivo e horário da Série B (28/06)

Para não perder nenhum lance da Série B do Brasileirão, saiba onde assistir Guarani x Ituano hoje ao vivo. As equipes disputam os três pontos nesta terça-feira (28/06), pela décima quinta rodada da competição no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Saiba onde assistir e todas as informações do jogo de hoje.

O Guarani vem de derrota para o Londrina na rodada passada por 3×1, enquanto o Ituano empatou com o CRB na última sexta-feira por 1×1 fora de casa.

Onde assistir Guarani x Ituano hoje ao vivo?

TV aberta: Sem transmissão

TV fechada: SporTV e Premiere

Transmissão ao vivo: Premiere, Canais Globo e Globo Play

O jogo do Guarani x Ituano hoje será transmitido no SporTV, na tv paga, e Premiere, pay-per-view, com disponibilidade somente para torcedores que tem as operadoras por assinatura.

Com transmissão para todo o Brasil, o canal do SporTV exibe as emoções da rodada na Série B aos assinantes em seu canal devido na programação. Já o Premiere é um pacote de canais por valor extra na mensalidade, disponível somente em operadoras.

Ambos são os responsáveis pelos direitos de imagens da competição.

Onde assistir Guarani x Ituano online?

Online, o jogo do Guarani x Ituano hoje pode ser encontrado para assistir através do aplicativo do Premiere para assinantes e não assinantes da TV fechada.

Isso porque o pay-per-view também disponibiliza diferentes pacotes em seu site (www.premiere.globo.com) e também no aplicativo. Para curtir, basta tornar-se membro e acessar com o seu login e senha.

Já o serviço de streaming Globo Play e a plataforma Canais Globo são as outras opções ao jogo de hoje. O streaming da emissora está disponível para quem possui a assinatura, enquanto a segunda opção é um aplicativo para quem tem a TV fechada.

Todos os aplicativos seguintes podem ser encontrados para celular, tablet, computador e smart TV.

Horário do jogo do Guarani x Ituano hoje:

Data: Terça-feira, 28 de junho de 2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA) / VAR: Daiane Caroline Muniz

Local e estádio: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, no estado de São Paulo

O jogo do Guarani e Ituano nesta terça-feira, 28 de junho de 2022, pela décima quinta rodada da Série B do Brasileirão, tem início a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

O Estádio Brinco de Ouro, localizado na cidade de Campinas, no interior paulista, será o palco do confronto entre os times da segunda divisão. Com capacidade para receber 29 mil torcedores, promete contar com casa cheia em ambos os lados.

Isso é uma possibilidade pelo fato dos dois clubes serem do interior paulista e, visto a proximidade das cidades, Itu e Campinas, o estádio promete estar cheio.

Palpite Guarani x Ituano:

Sem vencer nas últimas duas rodadas, o Guarani ascendeu o seu alerta depois de chegar até a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco verde vem na 19ª posição com treze pontos, contabilizando duas vitórias apenas, sete empates e cinco derrotas na competição. Uma vitória nesta terça significa a possibilidade de escapar da degola.

O Ituano, por outro lado, está fora de perigo neste momento já que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento em 16º lugar. Com apenas catorze pontos, o elenco paulista venceu três vitórias, cinco empates e cinco derrotas, tendo a oportunidade de se afastar por completo se garantir os três pontos hoje.

Escalação do Guarani: Rafael Martins; Leandro Castán, Ernando, João Victor; Lucas Ramon, Silas, Leandro Vilela, Matheus Pereira; Giovanni Augusto, Lucão e Júlio Cesar. Técnico: Marcelo Chamusca

Escalação do Ituano: José Guilherme Pegorari; Mário Sérgio, Bernardo Schappo, Rafael Pereira, Lucas Vinicius Dias Costa, Córdoba; Caique, Lucas, Carlos Eduardo de Souza Vieira; Papagaio e Aylon. Técnico: Mazola Júnior

