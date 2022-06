Onde assistir Guarani x Operário PR ao vivo e horário da Série B (06/06)

Pela abertura da 11ª rodada na Série B do Brasileirão, as equipes de Guarani e Operário se enfrentam nesta segunda-feira, 6 de junho, com a bola rolando a partir das 20h (Horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Guarani x Operário PR ao vivo hoje.

Onde assistir Guarani x Operário PR hoje?

O jogo entre Guarani e Operário PR hoje será transmitido ao vivo no Premiere, pay-per-view.

Com transmissão exclusiva, o canal do Premiere exibe todas as emoções do confronto da Série B do Brasileirão para todos os usuários do país, através apenas das operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é acompanhar online através dos aplicativos para celular, tablet, computador e até na smart TV, se você for assinante do Globo Play, serviço de streaming da TV Globo.

Informações do jogo do Guarani x Operário PR hoje:

Data: 06/06/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas

Arbitragem: Maguielson Lima Barbosa

Onde assistir: Premiere

Como estão Guarani e Operário PR na Série B?

Lanterna da Série B com 9 pontos, o Guarani espera contar com o apoio da torcida para garantir os três pontos e escapar da zona de rebaixamento. Com apenas uma vitória, seis empates e três derrotas, o elenco paulista teme ser rebaixado até a terceira divisão.

Do outro lado, o Operário faz um ótimo início de temporada ao aparecer na 7ª posição com 12 pontos, contabilizando três vitórias, três empates e quatro derrotas dentro e fora de campo. Por isso, promete colocar em campo todos os principais atletas para levar para casa a vitória em seu favor.

Escalação do Guarani: Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, Ronaldo Alves, Leandro Castán, Matheus Pereira; Andrade, Madison, Yago César, Giovanni Augusto, Bruno José; Lucão. Técnico: Marcelo Chamusca

Escalação do Operário PR: Vanderlei; Alemão, Thales, Reniê; Arnaldo, Ricardinho, Fernando, Raphael Lourenço; Silvinho, Paulo Sérgio e Marcelo Oliveira Pinto. Técnico: Claudinei Oliveira

Palpites Guarani x Operário PR

Mesmo fora de casa, o Operário tem vantagem diante do Guarani nesta segunda-feira pela rodada do Brasileirão na Série B.

Com três vitórias e 11 gols marcados, o time paranaense promete levar para casa os três pontos para abaixar a diferença com os primeiros colocados da tabela. Além disso, o elenco deve estar completo.

Já o Guarani pode ter problemas mesmo em sua casa. O grupo é o atual lanterna, deixando a desejar em seu desempenho e por isso terá de se esforçar ao máximo para arrancar pontos.

Retrospecto de Guarani x Operário PR:

Guarani 3 x 0 Operário

Operário 2 x 5 Guarani

Guarani 3 x 0 Operário

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre os times.