Onde assistir Francana x Guarani hoje na Copinha ao vivo - 02/01/2023

Pela primeira rodada do grupo 8 na Copa São Paulo de Futebol Júnior, as equipes de Francana x Guarani se enfrentam nesta segunda-feira, 02 de janeiro de 2023, no Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, em Franca, no interior paulista. Confira como assistir ao jogo da Copinha e todos os detalhes.

Como assistir Francana x Guarani hoje ao vivo

O jogo do Francana e Guarani hoje vai passar no SporTV, a partir das 17h15 (horário de Brasília) para todo o país ao vivo.

A emissora está disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, Vivo e a plataforma DirecTV GO. Quem não é assinante não tem como assistir.

O GloboPlay, plataforma, vai retransmitir em sua plataforma as imagens do canal somente para quem é assinante no site ou aplicativo.

Horário: 17h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, em Franca

TV: SporTV

LiveStream: GloboPlay (www.globoplay.globo.com) e no aplicativo disponível por assinatura

Leia também: Quem são os maiores campeões da Copinha?

Grupo do Guarani e Francana na Copinha 2023

O grupo 8 é quem abriga as equipes de Guarani e Francana na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o maior torneio do futebol de base no Brasil pela temporada.

O sorteio da FPF (Federação Paulista de Futebol) determinou os trinta e dois grupos da competição na primeira fase, ou seja, onde disputam três rodadas em pontos corridos.

Os dois melhores de cada grupo avançam para a segunda fase, mata-mata, onde vão enfrentar o primeiro ou segundo colocado da chave ao lado.

GRUPO 8

1 Cruzeiro AL

2 Francana

3 Grêmio

4 Guarani

Agenda da primeira rodada na Copinha

Além do embate entre Francana x Guarani nesta segunda-feira, 02 de janeiro de 2023, outros cinco embates serão disputados na primeira rodada da Copinha.

Confira os jogos e horários de cada um.

12h45 - Penapolense

15h - Cruzeiro x Comercial MS

17h15 - Francana x Guarani

19h30 - XV de Jaú x Aparecidense

19h30 - Grêmio x Cruzeiro AL

21h45 - Flamengo x Floresta

Leia também:

Último jogo de Pelé no futebol foi contra o Santos; veja a despedida dos gramados

Quando começam os jogos de futebol em 2023 no Brasil?