Onde assistir jogo da Chapecoense x Sampaio Corrêa hoje e horário – 29/05

Torcedor pode assistir a partida da Série B do Brasileirão na TV paga e no serviço de streaming

Nesta segunda-feira, a Chapecoense recebe o Sampaio Corrêa no encerramento da nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na Arena Condá, em Chapecó. A bola rola no jogo da Chapecoense às 20h, horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo.

Como assistir jogo da Chapecoense hoje

O torcedor pode assistir o jogo da Chapecoense e Sampaio Corrêa no SporTV e Premiere ao vivo. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir a partida.

Ambos os canais estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador para adquirir o pay-per-view Premiere por valor extra na mensalidade.

Também é possível assistir a retransmissão dos canais no GloboPlay, serviço de streaming para assinantes.

Horário: 20h, oito da noite

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Onde assistir jogo da Chapecoense hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

Sem vencer por duas rodadas, a Chapecoense busca a recuperação na Série B do Brasileirão. O elenco catarinense empatou com o Guarani no meio da semana, somando nove pontos em 15º lugar com duas vitórias, três empates e três derrotas. O resultado positivo nesta segunda garante à Chape uma colocação no meio da tabela.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa é o 16º colocado com os mesmos nove pontos, conquistados no mesmo número de vitórias e empates na competição. Se vencer a Chapecoense fora de casa garante uma melhor colocação e consequentemente se afasta da zona de rebaixamento.

Escalações de Chapecoense x Sampaio Corrêa

Tanto Chapecoense como Sampaio Corrêa precisam dos três pontos nesta segunda-feira para se afastarem da zona de rebaixamento. Por isso, ambos os treinadores vão escalar os principais jogadores do plantel.

Chapecoense: Airton; Cris Silva, Victor Ramos, Rodrigo, Kaio; Dudu Vieira, Bruno Vinicius, Felipe Ferreira; Bruno Nazário, Alisson e Ribamar (Técnico: Argel Fuchs).

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheus Cardoso, Gabriel Furtado, Victor Alexandre, Gustavo Henrique; Gervasio, Maurício Silva, Pimentinha, Marcinho; Vinícius Rodrigues e Moreira (Técnico: Márcio Fernandes).

Resultados da nona rodada da Série B do Brasileirão

Dez confrontos foram realizados neste fim de semana pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A rodada termina nesta segunda-feira, com o duelo entre Chapecoense e Sampaio Corrêa.

Sábado, 27 de maio:

Ituano 3 x 1 Londrina

CRB 1 x 2 Juventude

Avaí 1 x 1 Vitória

Atlético GO 1 x 1 Botafogo SP

Domingo, 28 de maio:

Ponte Preta 1 x 0 Vila Nova

Mirassol 1 x 0 Criciúma

Ceará 0 x 3 Novorizontino

Sporting x ABC

Tombense x Guarani

Segunda-feira, 29 de maio:

Chapecoense x Sampaio Corrêa – 20h

