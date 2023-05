Onde assistir jogo da Ponte Preta x Botafogo hoje na Série B - 02/05

Pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, as equipes de Ponte Preta e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira, 02 de maio, às 19h (Horário de Brasília). A bola vai rolar no jogo da Ponte Preta hoje no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

A Macaca é a primeira na zona de rebaixamento, em 17º com um ponto. O elenco de Campinas busca a sua primeira vitória na competição. Já o Botafogo permanece em terceiro lugar com nove pontos, somando três vitórias.

Qual canal vai passar jogo da Ponte Preta hoje na Série B

A partida entre Ponte Preta e Botafogo SP será transmitido no SporTV e Premiere ao vivo nesta terça-feira, às 19h, para todos os estados do Brasil.

Ambos os canais estão disponíveis em operadoras de televisão por assinatura. Nenhuma emissora da TV aberta vai exibir o embate da Série B do Brasileirão hoje. O pay-per-view, entretanto, só pode ser adquirido por obtido extra na mensalidade.

Entre em contato com o seu operador para comprar o pacote de canais de futebol.

Como assistir jogo online hoje?

Para acompanhar na internet, o torcedor pode sintonizar o Globoplay e o Premiere, aplicativos disponíveis por assinatura em todo o Brasil.

No GloboPlay, é preciso ter a transmissão ao vivo de um dos canais para assistir a programação dentro da plataforma. Dá para ver no computador (globoplay.globo.com) ou nos aplicativos entre dispositivos móveis com acesso à internet.

Pelo Premiere, pay-per-view da Globo, é possível assistir também no aplicativo próprio do serviço.

Quando vai ser a próxima luta do Whindersson Nunes em 2023?

Quem vai ser o técnico da Ponte Preta?

O momento da Ponte Preta não é dos melhores. O técnico Hélio dos Anjos deixou o comando do clube de Campinas após a derrota para o Vitória na estreia da Série B do Brasileirão.

O interino Felipe Moreira assumiu o comando enquanto a diretoria escolhe o substituto. De acordo com o jornalista Carlos Batista, de Campinas, os nomes preferidos são Mozart e Roger Silva. Já o GE indicou que Leandro Zago, profissional que comanda o sub-20, pode se uma boa aposta da diretoria da Macaca.

Escalações de Ponte Preta x Botafogo

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo nesta terça-feira com o que tem de melhor no elenco. No entanto, a Ponte não terá Matheus Jesus e Jeh, expulsos na última rodada. O técnico Felipe Moreira terá de improvisar no ataque.

A bola rola às 19h para o jogo da Ponte Preta e Botafogo. Confira abaixo quais os prováveis times para o duelo:

Ponte Preta: Caique França; Artur, Fábio Sanches, Edson Rogério Gomes, Luiz Felipe Oliveira de Paula; Felipe Amaral, Antônio Feliphe Costa, Elvis; Dyego, Duda e Eliel.

Botafogo SP: Matheus; Cristiano da Silva Vidal, Carlos Adalberto de Oliveira, Marcio Silva, Jean; Guilherme Miranda, Fillipe Soutto, Robinho; Gustavo Xuxa, Luiz Henrique e Osman.

Arbitragem

O árbitro Marielson Alves Silva vai apitar o jogo da Ponte Preta hoje contra o Botafogo de Ribeirão Preto nesta terça-feira, pela quarta rodada da competição. Os auxiliares vão ser Alessandro Alvaro Rocha de Matos, Elicarlos Franco de Oliveira e o quarto árbitro Fabiano Monteiro.

No VAR, árbitro de vídeo, a responsabilidade fica com Jean Pierre Goncalves Lima.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🦍 Ponte Preta (@pontepretaoficial)



Leia também: Quantas rodadas tem o Brasileirão 2023?