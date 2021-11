Onde assistir jogo do Athletico PR x Atlético MG hoje e horário (16/11)

Em semana decisiva com final da Sul-americana 2021, a equipe do Athletico recebe o Atlético MG nesta terça-feira, 16, na abertura da 33ª rodada do Brasileirão. O confronto ocorre a partir das 16 horas, na Arena da Baixada, mas com transmissão ao vivo. Veja então como assistir o jogo do Athletico PR x Atlético MG hoje.

Onde assistir jogo do Athletico PR x Atlético MG hoje?

A partida entre as equipes do Athletico PR e Atlético MG terá transmissão da Globo, para Minas Gerais, e do GE ao para todo o Brasil, mas exceção do Estado do Paraná. No entanto, o torcedor também pode acompanhar a partida pela JP News, no YouTube, ou pelo Furacão Live, pay-par-view da equipe paranaense.

Data: 16 de novembro 2021

Horário: 16 horas (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada – Curitiba (PR)

Onde assistir jogo do Athletico PR x Atlético MG hoje: Globo (Minas), Furacão Live, JP News, GE

Como as equipes chegam para o confronto?

Depois de perder para o Internacional na última rodada, o time do Athletico PR chega ao confronto na 11ª posição do campeonato, com 41 pontos. No entanto, a equipe disputa a final da Sul-americana no sábado, 20, e por isso, deve ir a campo com um time totalmente alternativo.

Por outro lado, o Atlético MG está com foco máximo na busca pelo título do Brasileirão. O Galo está com 68 pontos, sendo oito de vantagem para o Flamengo, segundo colocado. Mais uma vitória dos atleticanos no campeonato deixam o time ainda mais próximos do título.

Qual a provável escalação de Athletico PR x Atlético MG?

A equipe do Athletico está com foco total na final da Sul-americana diante do RB Bragantino e, por isso, vai com uma equipe reserva para o confronto. Já o Galo, vai com o que possui de melhor em seu elenco, mas sofre com os desfalques: Guilherme Arana (suspenso) Junior Alonso, Alan Franco, Savarino e Vargas (nas seleções).

Athletico: Bento; Zé Ivaldo, Lucas Fasson e Nicolas; Khellven, Christian, Fernando Canesin (Jader) e Pedrinho; Pedro Rocha, Carlos Eduardo e Bissoli

Atlético MG: Everson, Guga (Mariano), Nathan Silva, Réver e Dodô; Jair (Tchê Tchê), Allan, Zaracho, Nacho Fernández(Keno); Hulk e Diego Costa

LEIA TAMBÉM

+ Quantas rodadas faltam para acabar a Série B de 2021?