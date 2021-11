Atlético GO x Santos: que horas começa o jogo de sábado (13/11)

Na abertura da 32ª rodada do Brasileiro da Série A, Atlético GO e Santos se enfrentam neste sábado, 13, em busca do triunfo para se afastarem de vez da briga do z-4. O confronto ocorre às 17h, no Estádio Antônio Accioly, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir o jogo do Atlético GO x Santos hoje.

Onde assistir jogo do Atlético GO x Santos hoje?

O jogo do Atlético GO x Santos hoje ocorre a partir das 17 horas e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 13 de novembro 2021

Horário: 17 horas (horário de Brasília)

Local: Estádio Antonio Accioly – Goiânia (GO)

Onde assistir jogo Atlético GO x Santos: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Vindo de três derrotas consecutivas, o Atlético GO estacionou nos 37 pontos e está a quatro da zona do rebaixamento. O Dragão é o atual 15º colocado e busca agora o triunfo diante da equipe santista, rival direto na briga da parte de baixo da tabela, para então abrir uma maior vantagem da degola.

Por outro lado, o Santos venceu o RB Bragantino na última rodada e deu uma respirada na tabela. Com o triunfo, o Peixe chegou aos 38 pontos, na 13ª posição, mas precisa agora engatar mais uma vitória para se afastar da parte de baixo. O clube atualmente tem cinco pontos de vantagem para o Z-4.

No duelo do primeiro turno, a equipe do Atlético GO venceu por 1 a 0. Relembre:

Qual a provável escalação de Atlético GO x Santos?

O Peixe terá o desfalque do atacante Lucas Braga para a partida, mas conta com o retorno do volante Camacho. Por outro lado, a equipe do Dragão terá a estreia do técnico Marcelo Cabo, que terá os desfalques de Eder e Janderson. Veja as escalações do jogo do Santos e Atlético GO hoje, que o torcedor poderá assistir na TV fechada.

Atlético-GO: Fernando Miguel, Dudu, Wanderson, Oliveira, Igor Cariús, Willian Maranhão, Gabriel Baralhas, João Paulo, André Luiz, Ronald e Zé Roberto.

Santos: João Paulo, Danilo Boza, Luiz Felipe, Kaiky, Madson, Camacho, Zanocelo, Felipe Jonatan, Marcos Guilherme, Diego Tardelli e Marinho.

