Qual canal vai passar jogo do Santos x Portuguesa hoje (19/02)

Equipes disputam a décima rodada do Campeonato Paulista neste domingo, com transmissão ao vivo

O Santos precisa vencer se quiser afastar o fantasma do rebaixamento no Paulistão. Neste domingo, 19 de fevereiro, a Vila Belmiro recebe o duelo do Peixe com a Portuguesa às 16h (Horário de Brasília), válido pela décima rodada. A transmissão vai ser no Paulistão Play e no pay-per-view Premiere ao vivo.

O Peixe vem de empate com o Santo André no meio da semana, enquanto a Lusa empatou com a Ferroviária. Os dois elencos atravessam uma delicada situação no estadual, onde precisam vencer para escapar da zona de rebaixamento.

Transmissão Santos x Portuguesa hoje

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere como parte da negociação do canal. Você pode sintonizar na operadora de TV por assinatura ou até mesmo nas plataformas de streaming GloboPlay ou Amazon Prime.

O pontapé inicial no jogo de hoje começa às 16h, horário de Brasília, enquanto a cobertura no pay-per-view começa às 14h para os telespectadores de todo o Brasil.

Também dá para assistir no Paulistão Play, streaming da Federação Paulista de Futebol. Por mês o valor é de R$ 27,90 e no ano em R$ 50,90

PREMIERE: em operadoras como a Sky, Claro, Oi, Vivo e em plataformas como GloboPlay e Amazon

PAULISTÃO PLAY: plataforma para celular, tablet e computador

Notícias da equipe do Santos, lesões e opções de escalação

O técnico Odair Hellmann ainda não pode contar com Vinícius Zanocelo e Gabriel Carabajal, ambos lesionados e em tratamento no departamento médico do Santos.

Lucas Lima, nova contratação do Peixe, estreou na última rodada contra o Santo André. O jogador não marcou, mas teve participação ativa no bom desempenho do time.

Marcos Leonardo, Ângelo e Mendoza devem ocupar a linha de frente no ataque.

Escalação do Santos hoje: João Paulo; João Lucas, Maicon, Eduardo Bauermann, Felipe Jonatan; Dodi, Sandry, Lucas Lima; Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza.

Notícias da Portuguesa e opções de escalação

Gilson Kleina, técnico da Portuguesa, terá dúvidas para o jogo deste domingo. Segundo o portal GE, o atacante Gustavo e o defensor Robson se recuperam e por isso podem ficar de fora do confronto.

Enquanto isso, Thallyson e Tauã estão de volta ao plantel depois de cumprirem suspensão.

Escalação da Portuguesa hoje: Thomazella; Bruno, Robson, Angelo, Pará; Madison, Lucas Nathan, Diogo; João Victor, Paaizo e Gustavo Ramos.

Últimos jogos Santos x Portuguesa

O duelo entre as equipes, Santos e Portuguesa, aconteceu 212 vezes no futebol, segundo dados do portal de estatísticas O Gol.

O Peixe é quem mais venceu no confronto, com 95 triunfos. No empate são 55 e a vitória para a Portuguesa é o mesmo que 62 nos números indicados no duelo.

Histórico e resultados do confronto:

Vitórias do Santos: 95

Empates: 55

Vitórias da Portuguesa: 62

