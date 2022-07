Onde assistir jogo do Bahia hoje (08/07): transmissão e horário

Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber onde assistir jogo do Bahia hoje! Pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe baiana enfrenta o Vila Nova nesta sexta-feira, 8 de julho, no Estádio OBA, em Goiânia. Com início às 19h (Horário de Brasília), saiba onde assistir o jogo do Bahia hoje ao vivo na TV e online.

Os anfitriões buscam os três pontos para buscarem a ponta da competição, enquanto os visitantes só pensam em escapar da lanterna da tabela.

Onde assistir jogo do Bahia hoje ao vivo?

O SporTV, Premiere e o Globo Play vão transmitir o jogo do Bahia hoje ao vivo, a partir das 19h (Horário de Brasília), pela rodada da Série B do Brasileirão nesta sexta-feira, 8 de julho de 2022.

Sem transmissão pela televisão aberta, o confronto da rodada só tem transmissão entre os canais disponíveis em operadoras de TV por assinatura para todo o Brasil. Este é o único meio de assistir ao jogo hoje. O Premiere, pacote de canais de futebol, pode ser encontrado por valor extra na mensalidade.

Online, o Globo Play é o serviço de streaming que retransmite as imagens do futebol nesta sexta-feira, disponível para celular, tablet, smart TV e computador.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Bahia hoje: SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Caio Max Augusto / VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Escalações de Vila Nova x Bahia:

O técnico Dado Cavalcanti está de volta, enquanto Victor Andrade segue fora por lesão.

Escalação do Vila Nova: Tony; Rafael Donato, Pedro Bambu, Alisson, Willian; Arthur, Ralf, Pablo Roberto dos Santos Barbosa, Diego Tavares; Matheuzinho e Dyego.

Enderson Moreira não poderá contar com Luiz Henrique, lesionado.

Escalação do Bahia: Danilo Fernandes; André, Ignacio Silva, Luiz Otávio, Matheus Bahia; Patrick, Emerson Santos, Daniel, Mugni; Raí e Rodallega.

Como estão Vila Nova Bahia na temporada?

VILA NOVA: – onde assistir jogo do Bahia hoje

Com apenas uma vitória na Série B do Brasileirão, o Vila Nova passa por uma séria crise na temporada. Não só porque ocupa a lanterna da competição, mas porque não vence há dez partidas. O único triunfo conquistado da equipe goiana foi em 6 de maio, contra o Náutico.

Em 20º lugar com apenas 12 pontos, o Vila Nova coleciona também nove empates e seis derrotas, com o desempenho de nove gols marcados e 17 sofridos, tendo a pior campanha até aqui.

O Vila Nova não disputa outras competições.

BAHIA: – onde assistir jogo do Bahia hoje

O Bahia, por outro lado, vem na 3ª posição da tabela com 29 pontos, vindo de empate com o Grêmio por 0 a 0. Com o principal objetivo de reconquistar o acesso até a elite do Brasileirão, o time baiano precisa da vitória nesta sexta-feira para assumir a vice-liderança e, consequentemente, ficar mais próximo da ponta e se garantir assim por mais tempo no G4.

Até aqui, são nove vitórias, dois empates e cinco derrotas na Série B, contabilizando dezessete gols marcados dentro e fora de campo e apenas oito sofridos em toda a temporada, aparecendo na lista de melhores campanhas.

Últimos jogos Vila Nova x Bahia

Bahia 1 x 0 Vila Nova (09/06/2021) – Copa do Brasil

Vila Nova 0 x 1 Bahia (01/06/2021) – Copa do Brasil

Vila Nova 0 x 1 Bahia (04/11/2016) – Série B do Brasileirão

Confira no vídeo como foi a última partida entre as equipes.