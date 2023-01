Horário e onde assistir o jogo do Bahia hoje na Copinha - 07/01/2023

Em busca da liderança no grupo 25 da Copinha, o Bahia vai enfrentar o CSA neste sábado, a partir das 15h15 (horário de Brasília), diretamente de São Bernardo, no Estádio Baetão. O jogo do Bahia hoje é válido pela segunda rodada da competição. Tudo o que você precisa para assistir ao jogo está no texto a seguir.

Onde vai passar jogo do Bahia hoje na Copinha

O jogo do Bahia hoje na Copinha será transmitido no Youtube às 15h15 (horário de Brasília) de graça para todo o Brasil.

Sem transmissão pela TV, a opção do torcedor é assistir ao duelo entre CSA e Bahia neste sábado pelo canal do Paulistão no Youtube, disponível em qualquer lugar do Brasil de graça.

Dá para acessar a plataforma de vídeos tanto no navegador como pelo aplicativo do celular, tablet e smartv, se o aparelho for compatível.

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Baetão, em São Bernardo

Onde assistir: Youtube

CSA x Bahia na Copinha 2023

A estreia do CSA na Copinha não foi bem como o elenco planejava. Em busca do primeiro título, o time alagoano perdeu por 3 a 1 para o EC São Bernardo, que joga em casa na fase de grupos. Em quarto lugar sem nenhum ponto, o time espera se recuperar neste sábado para tentar brigar pela classificação.

Do outro lado, o Bahia empatou com o Operário, mas garantiu um ponto para se colocar em segundo lugar, atrás apenas do São Bernardo. Se vencer pode até ocupar a liderança do grupo e quem sabe encaminhar a vaga até a próxima fase da competição de base.

Escalação do jogo do CSA hoje: Lucas; Jefferson, Victor Oliveira, Eduardo, João Victor, Erik; Pedro Henrique, Fabrício, Matheus Lima; Pedro e Vitor Hugo.

Escalação do jogo do Bahia hoje: Tiago; Hygor, Marcello, Herbert, Vitor Muller; Alex, Vitinho, Hiago, Kauan; Lustosa e Léo Guerra.

Confira memórias do último jogo do Bahia na Copinha.



Grupo do Bahia na Copinha

O Bahia está no grupo 25 da Copinha ao lado do EC São Bernardo, Operário do Paraná e o CSA, com sede em São Bernardo, em São Paulo.

O elenco de Salvador empatou com o Operário na primeira rodada, ocupando o segundo lugar com apenas um ponto marcado. Já o São Bernardo, anfitrião do grupo, derrotou o CSA na rodada de estreia e por isso assumiu a liderança.

Se vencer neste sábado, o time da casa fica com a vaga encaminhada.

GRUPO 25

1 EC São Bernardo - 3 pontos

2 Bahia - 1 ponto

3 Operário PR - 1 ponto

4 CSA - 0 pontos

